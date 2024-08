Iohannis in "escape room"

Nu stiu daca Iohannis se pricepe la jocul zis Escape Room. Dar e-n capcana si nu singur. Nu dezbaterea-i problema. Si cu atat mai putin Dancila, in fata careia presedintele ar urma sa castige, cum spun sondajele, lejer.

Un prieten sibian, sas, ca si preopinentul pe care-l stie bine, personal, mi-a recomandat candva, pe nemteste, sa-l las, fiindca-i "beratungsresistent". Rezista cu remarcabila rezilienta, adica, la orice sfat.

Mai ales la cele bune. Dar adevarul e ca presedintele Iohannis nu pare sa aiba o iesire convenabila din dilema in care s-a varat. A vrut cu dinadinsul un tur doi cu V.V. Dancila. Si l-a obtinut, cu ajutorul resturilor inca foarte consistente ale partidului stat, cu sustinerea unui peisaj mediatic manipulant si dezolant, cu sprijinul unor mentalitati incremenite in varii forme de trecut si al votului unei anticleptocratii divizate, fatal, intre reformisti modernizatori si nationalisti ortodoxisti.

Acum ca si-a vazut visul cu ochii, fericirea i s-a spulberat. Se simte prins intr-o capcana. Si-n ciuda meritelor lui, nu e omul care sa joace cu placere "Escape Room". Si cu atat mai putin este el presedintele in stare sa evadeze din cursa pe care i-au intins-o propria incapatanare si dusmanii sai.

Impreuna cu sfetnicii de care, altfel, nu asculta, Iohannis considera, nu fara temei, ca n-ar fi nimic de castigat dintr-o confruntare TV cu Dancila. Orice succes in devoalarea neajunsurilor politice, gramaticale si mentale ale preopinentei s-ar atribui, desigur, "proastei satului care se vrea in fruntea statului", cum s-a spus, mai degraba decat virtutilor tocilarului premiant.

In schimb, orice esec in fata repetentei l-ar putea costa scump pe taciturn. E inca vie rana mortala pe care a pricinuit-o ascensiunii lui Mircea Geoana inadecvarea pesedistului in tranta din arena cu Traian Basescu.

Or, mai toata suflarea oamenilor de bine, ba chiar si respiratia toxica, intretaiata de tipete isterice ale celor de rau, proptind din rasputeri ce-a mai ramas intact din PSD, ii cer presedintelui marea dezbatere. Care, cert, n-ar putea fi un dialog, date fiind insusirile inalienabile ale fostei locuitoare din Videle, cocotate pana de curand in fruntea Guvernului de catre ex-ventrilocul ei, Liviu Dragnea.

Ca atare, ii pare simplu lui KWI s-o tina una si buna cu refuzul oricarei dezbateri cu o individa care "a guvernat impotriva romanilor trei ani de zile". Si e nedemna sa fie validata de un dialog cu el. Oricat de adevarate ar fi aceste aprecieri - si niciun observator independent nu le-ar contesta, Iohannis se insala.

In chestiune nu e Dancila

Si nici dezbaterea de dragul dezbaterii. In chestiune e poporul, teoretic suveran oriunde in Europa, unde nu domneste democratia originala, defecta, care in Romania are, iata, traditie si sistem.

In chestiune e puterea poporului, care se manifesta prin alegeri daca e suveran.

Ca ne place sau nu, aproape un sfert din cetatenii care au votat in primul tur a optat pentru sefa PSD. Ii consideram partidul ciuma rosie? E dreptul nostru. Dar, daca tara n-a devenit cnezat sau voievodat, nu e dreptul nimanui sa-i excluda de la informatie pe romani, nici daca in orbirea lor sunt minoritatea care a votat-o pe Dancila.

Doar ca voievod Klaus Werner Iohannis ar avea privilegiul de a nu se cobori s-o onoreze printr-o disputa directa pe reprezentanta clientelei PSD, a serbilor, boierilor si baronilor dusmani, care ar fi vrut sa prefaca democratia romaneasca intr-un sistem feudal.

A alege e actul esential al unei democratii. La randul sau, un scrutin democratic depinde de votul informat. De votul cetatenilor stiutori. Carora, devreme ce alcatuiesc natiunea suverana, trebuie sa li se dea o socoteala credibila, intr-o presa demna de acest nume, despre ce a fost si ce-ai de gand sa fie.

Or, intr-o tara doldora de serbi, cu o presa atarnata si televiziuni arondate, nu poti sustine convingator ca romanii ar fi inteles in corpore tot ce s-a intamplat in ultimii ani si care-i miza viitorului, pentru ca presupui ca au zacut pe Facebook si li s-ar fi spus in retele.

Iohannis cel tacut si absent a pretins nu o data, mai mult sau mai putin credibil, ca ar apara democratia. Dar cum o poti oare proteja prin abandon? Ori subminandu-i in multiple feluri actul primordial de a alege, actul de a informa, de a da socoteala, de a raspunde public pentru faptele-ti din trecut si cele programate sa configureze viitorul?

Dincolo insa de aceasta contradictie si de neajunsul moral al arogantei si lasitatii refuzului confruntarii electorale directe, cu participarea unor ziaristi realmente critici si independenti, se pune si problema inconsistentei politice si intelectuale a desconsiderarii manifestate fata de popor, fata de cutumele si principiile democratiei.

A refuza ca favorit dezbaterea, pentru ca, vorba lui Codrin Stefanescu, "putem", e si o prostie frizand ineptia proverbiala pusa in carca rabdatoare a contracandidatei.

Caci miza Romaniei grevate de decenii de crime si prostii monumentale ale partidului-stat este ca tara sa scape de comunism, fesenism si democratia originala, promise de perpetuarea la carma a PSD.

Or, profitand de dezbinarea romanilor si de incompetenta, ori lipsa de experienta a liderului USR, partidul ciumei rosii probeaza ca a supravietuit, propulsand-o pe Dancila in turul doi al prezidentialelor.

Nu-i putin, dupa colosalele nefacute si esecuri inregistrate de PSD din 2017 incoace. Or, tristul succes electoral recent al PSD ar putea fi potentat notabil. Fiindca abandonul lui Iohannis i-ar putea determina pe multi anticleptocrati frustrati si de infrangerea rusinoasa, partial interdependenta, a unor Barna si Paleologu, sa-l pedepseasca pe arogantul sef de stat, fie prin neprezentarea la urne, fie prin stampilarea numelui cel odios.

Astfel s-ar reconsolida cleptocratia.

Un escape room poate fi amuzant. Dar presedintele inchis in el nu-i fitecine. E seful statului si-ar fi bine sa fie alti cinci ani. Nu e deci singur, in capcana din care nu stie sa iasa. Impreuna cu el e un popor intreg, captiv demult si el. Nu pare in stare sa se elibereze fara ajutor. Sa nu i-l refuzam.

Petre M. Iancu

