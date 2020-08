Iohannis, mesaj de Ziua Europeana de Comemorare a Holocaustului Romilor: Au fost victimele unui regim criminal. Admitem, cu durere, ca printre faptuitori s-au aflat si romani

"Cu prilejul Zilei Europene de Comemorare a Holocaustului Romilor, ne amintim de atrocitatile suferite de romii din Europa, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, si aducem un omagiu memoriei acestor victime inocente. Acest angajament este de o importanta cruciala pentru Romania. Comemorarea reprezinta o dimensiune fundamentala in vietile noastre. Aproape jumatate de milion de copii, femei si barbati romi au fost ucisi in timpul ocupatiei naziste din Europa. In Romania, 25.000 de romi au fost deportati in Transnistria, la ordinul dictatorului roman si aliatului nazistilor, Ion Antonescu. Aproximativ 11.000 de romi si-au pierdut viata. O durere de neconceput, cauzata de o pierdere irecuperabila", afirma presedintele Iohannis in mesajul transmis la invitatia organizatorilor evenimentului comemorativ anual de la Muzeul de stat Auschwitz-Birkenau.Presedintele precizeaza ca multi dintre ei au murit din cauza bolilor, a frigului sau a foamei."A fost, fara indoiala, un act de ucidere deliberata si sistematica. Discriminati, umiliti, privati de drepturile lor, exclusi din societate si, in cele din urma, inchisi si ucisi, romii au fost victimele unui regim criminal, caracterizat de rasism, discriminare, teroare, propaganda, persecutie si incalcari ale drepturilor omului. Admitem, cu durere, ca printre faptuitori s-au aflat si romani", afirma Klaus Iohannis.In opinia sa, nevoia de aducere-aminte este mai urgenta ca niciodata in acest punct critic in care ne aflam."Trebuie sa pastram vie memoria victimelor si sa consolidam eforturile de combatere a antisemitismului, xenofobiei si negarii Holocaustului. Avem datoria fundamentala de a ne asigura ca fiecare generatie cunoaste si pastreaza adevarul. Genocidul impotriva romilor este, adesea, ignorat si putin studiat. Prin urmare, este important ca acesta sa fie recunoscut si studiat in scoli, dezbatut public, amintit in mod deschis. Asumandu-ne Holocaustul si atrocitatile petrecute in acea perioada, putem preveni repetarea greselilor trecutului", subliniaza Klaus Iohannis.El precizeaza ca nu putem schimba istoria, insa societatile noastre trebuie sa aiba capacitatea de a invata si de a face lucrurile mai bine."Romania poate fi considerata un model regional in ceea ce priveste asumarea Holocaustului si combaterea antisemitismului. Tara mea si-a asumat pe deplin trecutul intunecat si a invatat lectia promisiunii sacre ca niciodata sa nu mai permita asemenea atrocitati. Am facut pasi fermi si decisivi in ceea ce priveste protejarea memoriei victimelor Holocaustului si lupta impotriva extremismului, intolerantei, revizionismului si discriminarii", noteaza presedintele.Klaus Iohannis enumera mai multe realizari pe care Romania le-a obtinut in domeniile educatiei, securitatii, aplicarii legislatiei, promovarii cercetarii despre Holocaust: succesul presedintiei romane a Aliantei Internationale pentru Memoria Holocaustului (IHRA), adoptarea unei legislatii speciale care interzice organizatiile si simbolurile fasciste, rasiste si xenofobe, dar si promovarea cultului persoanelor vinovate de crime impotriva pacii si umanitatii, combaterea si prevenirea negarii Holocaustului, deschiderea arhivelor Holocaustului, infiintarea Muzeului National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania, amintind si adoptarea Legii pentru instituirea zilei de 2 august ca Ziua Nationala de Comemorare a Holocaustului impotriva Romilor - Samudaripen."In ceea ce priveste comunitatile de romi, tara mea este puternic angajata in lupta impotriva discriminarii, urii si marginalizarii, promovand incluziunea sociala. Aducerea-aminte devine mai puternica atunci cand este completata de actiuni ferme de protejare a diversitatii, tolerantei si drepturilor omului", afirma presedintele.Conform lui Klaus Iohannis, astazi, Europa se confrunta cu o serie de crize care pot submina valorile noastre fundamentale."Populismul, extremismul, rasismul, xenofobia si negarea Holocaustului cresc amenintator. In acest context, este datoria noastra sa aparam drepturile omului si sa promovam respectul pentru lege, tratamentul egal al persoanelor indiferent de originea rasiala sau etnica, toleranta, solidaritatea. De asemenea, educatia si cercetarea despre Holocaust sunt esentiale pentru sanatatea democratiilor noastre. Ca Presedinte al Romaniei, reafirm angajamentul ferm al natiunii mele in ceea ce priveste prezervarea memoriei Holocaustului, promovarea valorilor democratice si lupta impotriva antisemitismului, extremismului, rasismului si discriminarii", conchide presedintele Klaus Iohannis.