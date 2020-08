Iohannis isi cere scuze dupa ce a facut o eroare in formula de calcul care stabileste scenariile epidemiologice pentru deschiderea anului scolar

Varianta corenta a criteriului epidemiologic "in functie de care scolile vor fi incadrate in scenariile "verde", "galben" sau "rosu" este numarul total de cazuri noi inregistrat in ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori din localitatea in care se afla scoala, si nu media zilnica de imbolnaviri pe ultimele 14 zile, asa cum a fost initial". Seful statului isi cere scuze pentru eventualele confuzii rezultate din declaratiile sale."In informatiile transmise de catre Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, in cadrul conferintei de presa sustinute la Palatul Cotroceni, miercuri, 5 august 2020, a aparut o eroare cu privire la formula de calcul care sta la baza stabilirii celor trei scenarii care vizeaza desfasurarea invatamantului preuniversitar incepand cu data de 14 septembrie", a transmis joi Administratia Prezidentiala.Sursa citata precizeaza ca "informatia corecta este urmatoarea: criteriul epidemiologic in functie de care scolile se vor incadra in scenariile "verde", "galben" sau "rosu" este numarul total de cazuri noi inregistrat in ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori din localitatea in care se afla scoala, si nu media zilnica de imbolnaviri pe ultimele 14 zile, asa cum a fost initial comunicat de catre Presedintele Romaniei".De asemenea, metoda de calcul este stabilita de specialistii Institutului National de Sanatate Publica si reprezentantii Ministerului Sanatatii si subliniem ca nu a fost comunicata corect Administratiei Prezidentiale de catre Ministerul Sanatatii."Presedintele Romaniei isi cere public scuze pentru eventualele confuzii rezultate ca urmare a comunicarii formulei de calcul eronate", mai transmite Administratia Prezidentiala.Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca anul scolar preuniversitar va fi deschis pe 14 septembrie si a prezentat trei scenarii dupa care vor functiona scolile, in functie de evolutia pandemiei de coronavirus "Aceste trei scenarii sunt scenariul "verde", care inseamna ca in localitatea respectiva e mai putin de o persoana in medie in ultimele 14 zile detectata cu COVID-19; scenariul doi, care inseamna scenariul "galben", intre unu si trei persoane detectate in medie zilnica in ultimele 14 zile, si scenariul trei, "rosu," cand in media ultimelor zile au aparut mai mult de trei bolnavi noi in localitatea respectiva", a spus seful statului.Intrebat de presa daca este vorba de cazuri noi la mia de locuitori, Klaus Iohannis a raspuns: "Este vorba de cazuri noi din media ultimelor 14 zile per mia de locuitori".