Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca pe 10 august, o data simbol pentru romani dupa protestul de anul trecut, va incepe campania de strangere de semnaturi pentru alegerile prezidentiale la care liberalii il sprijina pe actualul presedinte Klaus Iohannis.

Liderul PNL a mai spus ca, in jurul acestei date vor demara campania, insa a confirmat-o intr-un interviu acordat Ziare.com.

Data este aleasa tocmai ca un simbol, a confirmat Orban.

"Da, pentru a da un semnal ca obiectivul nostru e sa nu se mai intample niciodata ce s-a intamplat in 10 august anul trecut", a punctat el.

Pe 10 august anul trecut a avut loc un protest mare in Bucuresti la care au participat oameni din tara, dar si din afara, fiind organizat tocmai pentru cei din diaspora. Inspre sfarsitul potestului lucrurile au degenerat si jandarmii au folosit gaze lacrimogenere, ducand la ranirea a sute de persoane, printre care s-au numarat si cativa jandarmi.

In aceste conditii, pe 10 august anul acesta, va fi organizat un nou protest, aprobat de Primarie, la care vor participa si oameni din diaspora.

Participantii sunt asteptati in Piata Victoriei inca de dimineata. De la ora 17:00, vor fi in fata sediului MAI, iar la ora 19:00 se va pleca in mars catre Guvern.

