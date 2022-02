Iohannis, la bilantul DNA: Cetatenii nu mai tolereaza minciuna, coruptia sau compromisul. Romania a devenit sursa de inspiratie pentru altii

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la bilantul Directiei Nationale Anticoruptie, ca institutia are un rol esential in combaterea fenomenului de coruptie si ca procurorii anticoruptie vor avea in presoana sa "un partener si un sprijin neconditionat in consolidarea statului de drept".

"Romania a demonstrat ca a reusit sa isi mareasca din punct de vedere institutional capacitatea de a lupta impotriva coruptiei, pentru consolidrea statului de drept. De la an la an, increderea cetatenilor in Justitie a crescut, iar succesul luptei anticoruptie a ajuns sa fie apreciat nu doar intern, ci si la nivel international, tara noastra fiind in punctul de a exporta acest model in regiune.

Aceasta evolutie nu ar fi fost posibila daca in Romania nu s-ar fi produs o temeinica asumare sociala a unui set de valori solide", a spus presedintele Klaus Iohannis.

Presedintele a vorbit, din nou, despre protestele fata de Guvernul Grindeanu.

"Cetatenii Romaniei anului 2017 nu mai tolereaza minciuna, coruptia sau compromisul. Dimpotriva, acesti oameni au asteptari pe masura de la institutiile statului, au asteptari ca viata publica sa aiba in centrul ei respectarea legii si integriatea.

La noi, s-a intamplat un lucru extraordinar. Principiile abstracte si valorile fundamentale care stau la baza statului de drept au devenit preocupari concrete pentru cetateni. Iar cand acestea au fost puse in mod brutal in pericol, a existat o reactie civica fara precedent.

Romania a devenit nu numai un model de bune practici institutionale in materie de lupta anticoruptie, ci si o sursa de inspiratie pentru cetatenii altor state de a manifesta si a-si exprima in mod public refuzul de a mai accepta actele de coruptie", a mai spus presedintele.

In acest context, Iohannis a facut din nou referire la ordonanta 13.

"Incercarile Executivului de a modifica legislatia penala au fost amendate in raportul MCV de anul acesta, in care se trage un semnal serios de alarma in sensul ca orice schimbari menite sa slabeasca eficacitatea institutiilor judiciare care combat coruptia ar atrage dupa sine reevaluarea progreselor realizate de Romania in acest domeniu.

Iata, deci, ca ireversibilitatea luptei anticoruptie nu este una garantata. Masuri legislative care slabesc domeniul de aplicare a infractiunilor de coruptie, ingerinta factorului politic in actul de justitie, campaniile media duse la adresa unor magistrati sau institutii judiciare sunt doar cativa dintre factorii care pot afecta radical traseul pe care s-a inscris Romania.

Ordonanta nr. 13, nefericita ordonanta 13 din 2017, a fost abrogata, masurile amenintatoare la adresa luptei anticoruptie au fost retrase si sabia lui Damocles pare sa fi fost, pentru moment, indepartata", a sustinut Iohannis.

