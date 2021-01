Iohannis, la ceremonia de decorare a ambasadorului Zuckerman:" Sunt convins ca vom continua, impreuna cu noua administratie americana, dezvoltarea Parteneriatului Strategic"

"2020 a fost si anul aniversarii a 140 de ani de relatii diplomatice bilaterale, un moment de reflectie si proiectie spre viitor, cu increderea data de faptul ca legaturile dintre tarile noastre sunt mai puternice ca oricand. 2021 este anul celebrarii unui deceniu de la incheierea Declaratiei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI intre Romania si Statele Unite ale Americii si a Acordului privind amplasarea sistemului de aparare antiracheta al Statelor Unite in Romania. Aceste repere aniversare ne ofera noi oportunitati de consolidare si aprofundare a dialogului politic si a relatiei strategice dintre tarile noastre.Sunt convins ca vom continua, impreuna cu noua administratie americana, dezvoltarea Parteneriatului Strategic si a solidei relatii de incredere pe care am construit-o, in baza valorilor si a intereselor noastre comune. Romania ramane un aliat puternic si prieten de incredere al Statelor Unite, profund dedicat relatiei transatlantice, care este de o importanta vitala", a spus seful statului.Iohannis a subliniat ca aprofundarea si extinderea Parteneriatului Strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii constituie unul dintre pilonii de baza ai politicii externe si de securitate a tarii noastre, aratand ca indeplinirea acestui deziderat s-a reflectat pe deplin in activitatea desfasurata de ambasadorul american pe durata misiunii la Bucuresti.El a mai precizat ca anul trecut, prin semnarea Foii de parcurs privind cooperarea in domeniul apararii dintre Romania si Statele Unite, a fost consolidata cooperarea dintre cele doua tari pe palierul apararii si securitatii. In acest context, Iohannis a reiterat interesul crescut al tarii noastre pentru o prezenta militara americana sporita in Romania.Potrivit sefului statului, componenta economica si de energie a Parteneriatului Strategic a fost extinsa prin incheierea Acordului interguvernamental in domeniul energiei nucleare civile si prin progresele inregistrate in identificarea de surse de finantare pentru proiecte cu caracter strategic in acest domeniu, precum si pentru proiectele majore de interconectare regionala promovate de Romania, precum Rail2Sea si ViaCarpathia.La randul sau, ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, s-a declarat onorat sa primeasca distinctia. "Romania este o tara uimitoare, o tara cu un viitor luminos si cu un potential nelimitat", a spus el, amintind ca s-a nascut in Romania. De asemenea, ambasadorul a aratat ca, in contextul pandemiei, SUA si Romania s-au sprijinit reciproc.Ambasadorul american a amintit si de Revolutia din 1989. "Drumul catre un viitor mai bun este cateodata dificil, dar vom continua sa lucram impreuna sa trecem peste aceste provocari. Romania a realizat multe deja, romanii au ales libertatea si statul de drept in fata reminiscentelor comunismului si coruptiei. Noua coalitie de guvernare va aduce stabilitatea necesara si va continua dezvoltarea care a inceput anul trecut. Iubesc tara in care m-am nascut si am fost binecuvantat sa ma pot intoarce sa ajut Romania sa atinga maretia", a spus Adrian Zuckerman.El a subliniat ca in ultimul an au fost mai multe realizari. "Am realizat multe in acest an, dar calatoria nu a ajuns la final. Impreuna vom face mai multe. Angajamentul Romaniei pentru piete libere, dezvoltare economica si stat de drept asigura un viitor stralucit. Orase din Romania, precum Cluj, Oradea, Iasi, Timisoara si Bucuresti, sunt modele de dezvoltare", a declarat ambasadorul american.La ceremonia de la Palatul Cotroceni au participat si ministrul de Externe, Bogdan Aurescu , consilieri prezidentiali si de stat.Presedintele Klaus Iohannis a semnat, saptamana trecuta, decretul pentru decorarea ambasadorului Adrian Zuckerman cu Ordinul National " Steaua Romaniei" in grad de Mare Cruce in semn de "inalta apreciere pentru intreaga activitate desfasurata pe parcursul mandatului sau in Romania, precum si pentru implicarea substantiala in dezvoltarea si aprofundarea Parteneriatului strategic dintre tara noastra si Statele Unite ale Americii".