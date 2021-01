Iohannis, mesaj de ziua comemorarii victimelor Holocaustului: "Romania are partea sa de responsabilitate"

Presedintele Klaus Iohannis a transmis miercuri, cu prilejul Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, un mesaj in care aminteste ca si Romania a participat la aceste crime si ca pericolul urii si xenofobiei inca pandeste Europa Mesajul presedintelui:Pe 27 ianuarie 1945, putinii supravietuitori ai Holocaustului traiau miracolul eliberarii din iadul lagarelor de concentrare de la Auschwitz-Birkenau. Pentru alte aproximativ 6 milioane de copii, batrani, femei si barbati, din nefericire, acest moment nu a mai venit. Holocaustul a lasat cel mai negru bilant din istorie si a deschis o rana care nu se va vindeca niciodata.Incarcati de povara grea ca si Romania are partea sa de responsabilitate pentru vina teribila de a-si fi asasinat proprii cetateni evrei si romi , aducem astazi un pios omagiu tuturor celor care au pierit cunoscand infernul pe pamant, alimentat de ura, dar si putinilor supravietuitori care, cu neclintita verticalitate in fata mortii, motivati de speranta in ziua eliberarii, au reusit sa ramana in viata ca sa transmita lectiile dureroase din lagarele de concentrare.Cu acest prilej, reafirmam angajamentul de a le onora memoria si de a nu uita. Amintirea tuturor celor carora li s-a rapit, injust, dreptul de a exista, printre care foarte multi copii, batrani si femei, este tesuta pentru eternitate in fibra istoriei noastre. Aducerea-aminte nu doar ne retrezeste durerea, ci, in acelasi timp, are rolul esential de a ne invata sa ne ferim de capcanele inerente generate de stergerea memoriei. Generatiile viitoare trebuie sa cunoasca adevarul ca sa inteleaga dimensiunea atrocitatilor petrecute in acei ani.Uitarea si dezinteresul fata de cunoasterea exacta a faptelor istorice arunca tragismul acelor vremuri intr-un malaxor menit sa dilueze suferintele victimelor, sa atenueze vinovatia criminalilor, sa relativizeze calvarul. La fel ca atunci, ura se raspandeste si in prezent cu repeziciune, iar semnele nedreptatii, ale intolerantei radicale si ale discriminarii ajung sa nu mai fie recunoscute sau sa fie cunoscute prea tarziu.Societatile se confrunta cu tendinte in crestere de radicalizare si antagonizare. Prea adesea lipsiti de morala, unii dintre actorii vietii noastre publice modeleaza malitios elementele sensibile si vulnerabile, invrajbesc, cultiva si ingrijesc semintele urii, intolerantei si minciunii, ignora Holocaustul, ii glorifica pe criminali, minimizeaza suferinta victimelor.Astazi, pericolul revenirii atitudinilor xenofobe si antisemite este prezent mai mult decat ieri. De aceea, cu totii trebuie sa fim alarmati de aceste tendinte si sa stam, mai mult ca oricand, uniti de aceeasi parte a baricadei, sa luptam energic si ferm impotriva tuturor incercarilor de a face din neincredere si deznadejde sentimente cotidiene, care duc la culpabilizarea si persecutarea altora.Indiferenta alimenteaza uitarea si face ca amintirea milioanelor de victime sa se stearga incetul cu incetul. De aceea trebuie sa ramanem vigilenti si sa constientizam ca pericolul urii reinnoite inca pandeste perfid si isi croieste, subtil, dar sigur, drum in societatile noastre.Europa se confrunta astazi cu pericole majore - extremismul, populismul, antisemitismul - pericole care se hranesc inclusiv cu ignoranta si indiferenta. Sa nu facem greseala sa credem ca, daca alegem sa asistam pasivi la dezvoltarea acestor tendinte toxice pentru sanatatea democratiei, acestea nu ne vor afecta si pe noi. Sa nu traim cu iluzia ca raul ne poate ocoli.Pentru a stopa aceste porniri, avem nevoie de masuri concrete si de un efort comun, al cetatenilor, al autoritatilor statului, al societatii civile. Nimeni nu poate lupta cu raul de unul singur. Drepturile si libertatile fundamentale, valorile democratice, statul de drept se fragilizeaza cu fiecare intarziere a condamnarii discursului negationist, cu fiecare teorie a conspiratiei permisa a se rostogoli in spatiul public, cu fiecare abdicare in fata avalansei de curente extremiste.In ultimele decenii, Romania a dezvoltat o serie de politici si instrumente vitale pentru a castiga aceasta lupta. An de an, elitele romanesti sunt chemate sa vorbeasca si sa respinga orice caz de intoleranta si distorsionare a adevarului istoric. Insa institutiile publice au nevoie de ghidaj si coordonare. Pentru a putea face fata acestor provocari, incurajez Guvernul sa adopte cat mai curand Strategia nationala pentru prevenirea si combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizarii si discursului instigator la ura.In aceste vremuri dificile pe care le traversam, sa ne amintim de Elie Wiesel si de idealul sau moral: "Intotdeauna trebuie sa luam partea cuiva. Neutralitatea ajuta pe opresor, niciodata pe victime. Tacerea il incurajeaza pe tortionar, niciodata pe cel chinuit". Cu mintea si sufletul la aceasta calauza, indemn toti actorii politici responsabili sa actioneze cu mai multa hotarare in directia prezervarii memoriei Holocaustului, ocrotirii amintirii victimelor si, nu in ultimul rand, sa promoveze cunoasterea adevarului despre acest genocid prin educatie, ca instrument fundamental pentru combaterea minciunii, ignorantei si distorsiunii.