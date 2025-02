Iohannis: Modelul de convietuire din tara noastra este exemplar. Romania, un model de urmat

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la Sibiu, la vernisajul unei expozitii dedicate istoriei minoritatii germane in Romania, ca "germanii din tara au fost mereu loiali statului" si modelul de convietuire este "exemplar", Romania fiind "un exemplu de urmat".

Klaus Iohannis si ministrul federal de Externe Frank Walter Steinmeier au participat, luni seara, la Muzeul Brukenthal din Sibiu, la vernisajul expozitiei "Minoritatea germana din Romania - Trecut si prezent in Europa unita".

Cei doi oficiali au ajuns cu peste o ora intarziere la eveniment, intrucat aeronava care trebuia sa-l aduca la Sibiu pe ministrul federal german nu a putut decola de la Bucuresti din cauza unei defectiuni tehnice.

"Imi cer scuze pentru intarziere. Ii multumesc domnului presedinte care ne-a pus la dispozitie un elicopter al Ministerului de Interne si am putut sa ajungem aici", a declarat Frank Walter Steinmeier, imediat dupa ce a ajuns.

In discursul sau, acesta a vorbit despre frumusetea orasului Sibiu, pe care l-a vazut ultima data in urma cu opt ani, despre faptul ca fostul primar al acestui oras are acum "responsabilitatea intregii Romanii", dar si despre faptul ca, prin ramanerea la conducerea Primariei Sibiu a lui Astrid Fodor din partea Forumului Democrat al Germanilor din Romania, orasul a ramas "pe maini bune".

Iohannis, multumit de colaborarea dintre romani si germani

La randul sau, presedintele Klaus Iohannis a subliniat buna colaborare dintre minoritatea germana si populatia majoritara din Romania.

"Doresc sa subliniez, astazi in mod special, ca in decursul secolelor relatia dintre romani si germani a fost - cu putine exceptii trecatoare - una caracterizata de armonie si respect reciproc. Germanii din Romania au fost mereu loiali statului roman, de la ridicarea acestuia, avand o contributie constructiva la consolidarea si modernizarea lui.

Comunitatea germana este recunoscatoare poporului roman si autoritatilor romane pentru ca in cei 25 de ani de la caderea comunismului si inlaturarea dictaturii a beneficiat de sprijin consistent in vederea pastrarii identitatii sale, precum si de intreaga deschidere si simpatie a concetatenilor sai", a declarat seful statului.

In finalul discursului sau, presedintele a apreciat ca modelul de convietuire din Romania este "exemplar".

"Modelul de convietuire din tara noastra este exemplar. In lumina multiplelor conflicte motivate etnic la nivel international, Romania este o exceptie fericita si un model de urmat", a mai spus Klaus Iohannis.

Cei doi oficiali au vizitat apoi expozitia deschisa la Muzeul Brukenthal, dupa care seful statului a plecat.

Ministrul german de Externe s-a indreptat catre Primaria Sibiu, unde a primit titlul de cetatean de onoare al municipiului Sibiu, din partea primarului interimar Astrid Fodor.

