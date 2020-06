Iohannis, nemultumit ca dosarul Mineriadei treneaza de 30 de ani: Faceti dreptate! Romanii au nevoie de acest act de justitie pentru odihna vesnica a celor ucisi

Ziare.

com

"Constat iarasi cu indignare ca dosarul Mineriadei treneaza de 30 de ani. Vinovatii pentru pierderile de vieti omenesti si pentru cele peste 1.000 de victime sunt inca necunoscuti. Consider ca este o rusine si o jignire profunda fata de toti cei care au luptat cu mainile goale pentru castigarea libertatii, fata de urmasii acestora si fata de intreaga societate. Justitia are obligatia de a face lumina dupa atat de multi ani. Dreptatea nu este un moft, ci este in acest caz o urgenta majora.Fac un apel la toti cei responsabili de soarta acestui dosar: Faceti dreptate! Romanii au nevoie de acest act de justitie pentru odihna vesnica a celor ucisi, pentru urmasi, precum si pentru reconcilierea cu trecutul si garantarea unei societati sanatoase pentru generatiile viitoare", a declarat Iohannis, la o intalnire cu reprezentantii comunitatii universitare din cadrul Universitatii din Bucuresti, la 30 de ani de la "Fenomenul Piata Universitatii".El a subliniat ca "avem obligatia sa respingem ferm si sa sanctionam orice tentativa de ducere in derizoriu a istoriei si a memoriei tuturor celor care si-au dat viata pentru libertate si democratie"."Sunt unii care continua sa spuna ca a face dreptate nu mai ajuta pe nimeni astazi. Ei uita insa un lucru fundamental: Romania democratica si europeana s-a cladit in toti acesti 30 de ani pentru ca au existat oameni care au luptat, care au crezut in forta celor multi si de buna credinta, de a produce schimbare. Suntem datori sa le fim vesnic recunoscatori si sa continuam sa aparam statul de drept si valorile democratice", a afirmat Iohannis.