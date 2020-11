Iohannis nu ia in calcul amanarea alegerilor: Natiunile puternice tin la alegeri democratice chiar si in conditii de criza

El s-a referit la alegerile parlamentare, programate in Romania pe data de 6 decembrie, si a dat drept exemplu scrutinul prezidential desfasurat recent in Statele Unite ale Americii, in contextul pandemiei de COVID-19."Exista multe discutii in spatiul public despre oportunitatea organizarii alegerilor in pandemie. Eu va spun foarte clar: democratia nu poate fi pusa in paranteza. Democratia trebuie garantata si democratia se garanteaza prin alegeri, prin alegeri libere si natiunile puternice tin la alegeri democratice, chiar si in conditii de criza", a punctat seful statului.Klaus Iohannis a vorbit, in acest sens, despre "democratiile consolidate"."Acolo sa ne uitam, la democratiile consolidate, cu traditii vechi, cand vrem sa vedem cum se gestioneaza alegeri pe timp de criza. In Statele Unite, alegerile au avut loc in conditiile in care au aproape 100.000 de cazuri noi in fiecare zi si totusi alegerile s-au organizat si au avut o prezenta record", a aratat el, subliniind ca americanii au respectat, in acest context, regulile sanitare.Mai mult, presedintele a dat exemplul alegerilor din SUA "in noiembrie 1944, in plin razboi". "Au tinut sa faca alegeri, fiindca asa trebuie in democratie", a detaliat Iohannis. Potrivit sefului statului, "asa fac natiunile puternice si natiunea romana este o natiune puternica"."Vom trece impreuna peste aceasta criza", a conchis presedintele.Iohannis a spus ca, la parlamentare, campania electorala va fi una in "conditii foarte speciale, foarte stricte". "Urmeaza votul. Va invit, domnule prim-ministru, onorati membri ai Guvernului, sa va implicati total pentru a garanta organizarea in cele mai bune conditii a alegerilor si in conditii de siguranta sanitara", s-a adresat presedintele membrilor Executivului.