Iohannis promulga legea care prelungeste hotararea de a nu fi achitata contributia pentru medicamente derivate din sange sau plasma umana

Prin aceasta lege, cei care detin autorizatii de punere pe piata a medicamentelor nu vor achita contributa trimestriala prevazuta pentru valoare consumului centralizat aferenta medicamentelor derivate din sange uman sau plasma umana suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii. Actul normativ a fost modificat prin acest proiect astfel incat perioada de aplicare a acestei prevederi nu mai este limitata la 3 ani."Prin exceptie de la prevederile legii detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, care sunt persoane juridice romane, precum si detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice romane, prin reprezentantii legali ai acestora, nu datoreaza contributia trimestriala pentru valoarea consumului centralizat aferenta medicamentelor derivate din sange uman sau plasma umana, suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii; lista medicamentelor derivate din sange uman sau plasma umana se aproba prin ordin al ministrului Sanatatii", arata proiectul de lege adoptat de catre deputati.De asemenea, a fost eliminat termenul de 3 ani la care se limita aplicarea acestei prevederi.Necesitatea unui astfel de amendament este data de accesul pacientilor la terapie sispecificitatea si unicitatea produselor, fara alternativa terapeutica."Exista recomandari internationale si modele europene in acest sens. Impact bugetar scazut, dar impact mare asupra sanatatii pacientilor (sub 1% conform unei analize de impact bugetar independente efectuate la nivelul anului 2016, pe baza datelor publice 2014 - 2015 (atunci exista taxa clawback pentru aceste produse)", potrivit motivarii oferite de catre deputatii din comisia pentru sanatate.Prin exceptie de la prevederile legii, "detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, care sunt persoane juridice romane, precum si detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice romane, prin reprezentantii legali ai acestora, nu datoreaza contributia trimestriala pentru valoarea consumului centralizat aferenta vaccinurilor achizitionate in cadrul programelor nationale de sanatate; lista vaccinurilor achizitionate in cadrul programelor nationale de sanatate se aproba prin ordin al ministrului sanatatii. (2) Prevederile alin. (1) se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2019", mai arata o reglementara din proiectul adoptat de plenul Camerei.Pe 18 februarie 2019, proiectul a fost adoptat de Senat, ca prim for sesizat, iar Camera Deputatilor l-a adoptat decizional pe 6 octombrie.