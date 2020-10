Iohannis promulga legea prin care sunt marite pedepsele pentru agresiunile sexuale impotriva minorilor

Actul normativ vizeaza modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si modificarea art. 223 alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala.Legea prevede introducerea violului si a actului sexual cu un minor printre infractiunile pentru care prescriptia nu inlatura raspunderea penala."Recrutarea, transportarea, transferarea, adapostirea sau primirea unui minor, in scopul exploatarii acestuia, se pedepseste cu inchisoarea de la 5 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi", stipuleaza actul normativ."Pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 12 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi atunci cand fapta a fost comisa de catre un membru de familie sau de catre o persoana care convietuieste cu victima sau fapta a fost savarsita de catre o persoana in a carei ingrijire, ocrotire, educare, paza sau tratament se afla minorul sau faptuitorul a abuzat de pozitia sa recunoscuta de incredere sau de autoritate asupra minorului ori de situatia vadit vulnerabila a acestuia, datorata unui handicap psihic sau fizic, unei situatii de dependenta, unei stari de incapacitate fizica sau psihica ori altei cauze", mai prevede textul legislativ.La capitolul referitor la proxenetism, daca faptele sunt savarsite fata de un minor, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu jumatate. Daca faptele au fost savarsite fata de un minor de catre un membru de familie sau de catre o persoana care convietuieste cu victima, de catre o persoana care a mai comis anterior o infractiune contra libertatii si integritatii sexuale asupra unui minor, o infractiune de pornografie infantila sau proxenetism asupra unui minor, sau minorul se afla in ingrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul faptuitorului sau acesta a abuzat de pozitia sa recunoscuta de incredere sau de autoritate asupra minorului, limitele speciale ale pedepsei prevazute se majoreaza cu inca o patrime, se mai arata in lege."Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoana, savarsit prin constrangere, punere in imposibilitate de a se apara ori de a-si exprima vointa sau profitand de aceasta stare, se pedepseste cu inchisoarea de la 5 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi", stabileste legea.Actul normativ mai prevede pedepse cu inchisoarea de la 7 la 15 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi atunci cand faptele au fost savarsite de catre o persoana care a mai comis anterior o infractiune contra libertatii si integritatii sexuale asupra unui minor, o infractiune de pornografie infantila sau proxenetism asupra unui minor.Daca fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 9 la 18 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum si orice alte acte de penetrare vaginala sau anala comise cu un minor cu varsta intre 14 si 16 ani se pedepsesc cu inchisoarea de la unu la 5 ani. In prezent, varsta minorului in acest caz este intre 13 si 15 ani. Daca minorul nu a implinit 14 ani, fapta se pedepseste cu inchisoarea de 2 la 9 ani.Legea mai prevede inasprirea pedepselor si in cazurile de corupere sexuala a minorilor, de racolare a minorilor in scopuri sexuale."Masura arestarii preventive a inculpatului poate fi luata si daca din probe rezulta suspiciunea rezonabila ca acesta a savarsit o infractiune intentionata contra vietii, o infractiune prin care s-a cauzat vatamarea corporala sau moartea unei persoane, o infractiune contra securitatii nationale prevazuta de Codul penal si alte legi speciale, o infractiune de trafic de droguri , de efectuare de operatiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, o infractiune privindnerespectarea regimului armelor, munitiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive si al precursorilor de explozivi restrictionati, trafic si exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism, spalare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori, santaj, viol, act sexual cu un minor, racolarea minorilor in scopuri sexuale, lipsire de libertate in mod ilegal, evaziune fiscala, ultraj, ultraj judiciar, ultrajul contra bunelor moravuri, o infractiune de coruptie , o infractiune savarsita prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronica sau o alta infractiune pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii de 5 ani ori mai mare si, pe baza evaluarii gravitatii faptei, a modului si a circumstantelor de comitere a acesteia, a anturajului si a mediului din care acesta provine, a antecedentelor penale si a altor imprejurari privitoare la persoana acestuia, se constata ca privarea sa de libertate este necesara pentru inlaturarea unei stari de pericol pentru ordinea publica", stipuleaza actul normativ.Guvernul a sesizat la CCR acest proiect de lege, insa Curtea a respins, la sfarsitul lunii septembrie, sesizarea de neconstitutionalitate.