Iohannis reitereaza angajamentul Romaniei pentru sprijinirea perspectivei europene a celor mai angajati parteneri estici

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, presedintele Iohannis a reiterat in interventia sa angajamentul Romaniei pentru sprijinirea perspectivei europene a celor mai angajati parteneri estici, in acord cu progresele individuale. De asemenea, seful statului a exprimat sustinerea tarii noastre pentru o abordare mai ambitioasa a Uniunii Europene in privinta cooperarii in domeniul securitatii, in masura sa raspunda intereselor legitime ale Uniunii si statelor partenere din regiune."Presedintele Klaus Iohannis a incurajat statele partenere sa continue procesele de implementare a reformelor convenite impreuna cu Uniunea Europeana, esentiale pentru a mobiliza beneficii concrete in favoarea cetatenilor si, in functie de nivelul de ambitie definit in relatiile proprii cu Uniunea Europeana, pentru a progresa pe calea realizarii aspiratiilor lor europene", se arata in comunicat.Seful statului a subliniat si importanta deosebita a agrearii unor obiective sectoriale concrete in cadrul Parteneriatului Estic, de natura sa genereze proiecte prioritare in cadrul agendei post-2020 si sa conduca la o cooperare regionala consolidata si la cresterea rezilientei statelor Parteneriatului.O tema importanta abordata in cadrul reuniunii a fost gestionarea provocarilor comune generate de dezinformare si de amplificarea actiunilor hibride, context in care seful statului s-a pronuntat pentru o consolidare a comunicarii strategice si pentru o implicare responsabila a autoritatilor din statele partenere in scopul promovarii beneficiilor reale ale parteneriatului pentru cetateni.Presedintele Klaus Iohannis a evidentiat sprijinul consistent acordat de catre Romania pentru Republica Moldova si Ucraina in vederea combaterii efectelor pandemiei COVID-19, in valoare de peste 3,5 milioane de euro, respectiv de circa 1,75 milioane de euro, precum si trimiterea de personal medical. La reuniune, alaturi de sefi de stat si de guvern din state membre ale Uniunii Europene, au fost prezenti presedintii Ucrainei si Republicii Azerbaidjan, prim-ministrii Republicii Moldova, Georgiei, Republicii Armenia si Republicii Belarus.Reuniunea liderilor din statele membre ale Uniunii Europene si din statele partenere din Vecinatatea Estica a oferit prilejul pentru reafirmarea angajamentului comun fata de valorile fundamentale si obiectivele de consolidare a Parteneriatului Estic, precum si pentru transmiterea unui mesaj de unitate si solidaritate in contextul provocarilor regionale amplificate de epidemia COVID-19. In perspectiva Summitului planificat la inceputul anului viitor, discutiile au vizat fixarea liniilor strategice pentru dezvoltarea obiectivelor Parteneriatului Estic post-2020, dar si evaluarea sprijinului concret al Uniunii Europene pentru gestionarea efectelor crizei COVID-19 si a impactului asupra economiilor din regiune.Consultarile privind viitorul Parteneriatului Estic, lansate in perioada exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, au aratat un consens larg referitor la consolidarea pe mai departe a acestei initiative de succes, precum si cu privire la rolul important al rezultatelor generate de aceasta, in beneficiul cetatenilor din statele partenere, subliniaza Administratia Prezidentiala.