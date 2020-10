Iohannis: Romania este alaturi de Presedintia germana a Consiliului UE in centrul procesului de consolidare a UE

"Relatiile politice dintre Romania si Republica Federala Germania s-au dezvoltat semnificativ, prin contacte frecvente si substantiale la toate nivelurile, de la cel inalt institutional, pana la cel interpersonal, iar legaturile economice foarte stranse reprezinta un pilon de baza al cooperarii noastre. Germania este gazda uneia dintre cele mai mari comunitati romanesti in afara granitelor. Ca stat profund atasat idealului de unitate europeana, Romania este alaturi de Presedintia germana a Consiliului UE in centrul procesului de consolidare a Uniunii Europene. Sunt convins ca o Uniune puternica - atat intern, cat si pe plan global - va continua sa aduca bunastare si securitate cetatenilor sai, va continua sa inoveze si sa faca fata provocarilor tehnologice, sa fie un actor economic competitiv, sa aiba un impact recunoscut la nivel global si sa fie un model de democratie si valori, care reprezinta un model de integrare in societatea germana", afirma presedintele Iohannis in mesajul prezentat de consilierul prezidential Sergiu Nistor.El apreciaza ca reuniunea Comisiei are loc in conditiile dificile generate de pandemia de COVID-19 si subliniaza ca, la aniversarea a 140 de ani de relatii diplomatice romano-germane si la celebrarea a 30 de ani de unitate a Germaniei, lucrarile forului exemplifica relatia strategica bilaterala excelenta dintre cele doua tari, care constituie unul dintre fundamentele politicii externe a Romaniei."Imi exprim aprecierea pentru eforturile facute de Comisie, prin intreaga ei activitate, pentru ca minoritatea germana din Romania - punte intre cele doua natiuni ale noastre - sa aiba un rol si o contributie din ce in ce mai consistente la progresul economic si social al tarii noastre, la convergenta natiunii romane spre valorile si idealurile europene la care aspira", spune Iohannis in mesaj.Seful statului mentioneaza ca aceasta comisie are o contributie activa si constanta la pastrarea si fructificarea identitatii culturale a persoanelor apartinand minoritatii germane din Romania si da o atentie deosebita urmaririi asigurarii calitatii invatamantului in limba germana ca limba materna si prezervarii patrimoniului cultural al sasilor si svabilor."Parte integranta a tezaurului cultural al Romaniei, valorile culturale ale sasilor transilvaneni si cele ale svabilor banateni sunt, in acelasi timp, si o contributie originala la patrimoniul european si mondial. Angajamentul nostru pentru conservarea acestor bogatii se datoreaza si faptului ca acestea transmit mesaje importante noilor generatii, vorbind despre importanta convietuirii si a dialogului intercultural in edificarea unor comunitati prospere, construite pe solidaritate si cetatenie democratica, europeana. Un domeniu deosebit de important al activitatii Comisiei il constituie educatia, sprijinirea formarii tinerilor pentru a-si gasi si a urma o profesie utila lor si colectivitatii, astazi si in viitor. Imi doresc ca deciziile pe care le veti adopta si proiectele Comisiei sa se inscrie, si pe mai departe, in mod specific, concret si vizibil in programul pe care l-am initiat, Romania Educata", spune Iohannis.El constata ca activitatea Comisiei in sustinerea invatamantului si culturii, in domeniul social si al dezvoltarii economice locale a adus contributii pentru cetatenii Romaniei, indiferent de apartenenta lor etnica."Aceasta nu este doar o valoare adaugata unui program bilateral, ci si o importanta viziune incluziva, o consistenta fructificare contemporana a unei realitati istorice, cea a colaborarii dintre minoritatea germana si majoritatea romaneasca in edificarea modernitatii tarii noastre", afirma seful statului.Presedintele Iohannis aminteste ca a conferit recent Medalia Aniversara "Centenarul Marii Uniri" Forumului Democrat al Germanilor din Romania si Asociatiei Federale a Sasilor Transilvaneni si Asociatiei Federale a Svabilor Banateni din Germania.Citeste si: