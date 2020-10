Iohannis: Romania - mult sub media UE in ce priveste integrarea tehnologiei digitale sau utilizarea serviciilor online

"Romania continua sa se situeze mult sub media Uniunii Europene in ceea ce priveste integrarea tehnologiei digitale sau utilizarea serviciilor online. Ponderea intreprinderilor inovatoare este in continuare sub 20%, ceea ce reprezinta un semnal clar ca trebuie stimulate dezbaterile pentru a identifica solutii mult mai bune decat cele de pana acum. Urmatorul ciclu de guvernare trebuie dedicat consolidarii avantajelor competitive pe care Romania le detine. Provocarile viitorului, inclusiv in ceea ce priveste antreprenoriatul creativ si implicarea centrelor universitare cu traditie in sustinerea agendei digitale si a inovarii, ar trebui sa devina o preocupare constanta pentru orice decident politic, indiferent de partid sau ideologie", afirma seful statului intr-un mesaj transmis, joi, in cadrul evenimentului Innovation Labs-Demo Day 2020 de catre consilierul prezidential Cosmin Marinescu.Seful statului mai arata ca schimbarile profunde inregistrate la nivelul relatiilor sociale si de munca generate de situatia epidemiologica au demonstrat importanta digitalizarii si a potentialului de adaptare si inovare."Privind in perspectiva, Romania are astazi avantajul conectivitatii ridicate, al capitalului uman, dar mai ales al unui interes crescut pentru o transformare digitala accelerata. De aceea, dezvoltarea tarii noastre ar trebui sa aiba in centru promovarea sustinuta a saltului tehnologic. Remedierea decalajelor tehnologice si de inovare presupune investitii consistente, private si publice, dar si o stransa colaborare a mediului de afaceri cu mediul universitar in planul inovarii. In perioada urmatoare, dezvoltarea competentelor viitorului si promovarea bunelor practici in materie trebuie sa devina o prioritate", spune Iohannis.El isi exprima sustinerea pentru initiative ca Innovation Labs, Romania TechNation ori proiecte guvernamentale precum Innotech Student."Interconectarea cercetarii-dezvoltarii cu cat mai multe sectoare ale economiei noastre reprezinta deja o premisa esentiala pentru cresterea competitivitatii. De aceea, initiative precum Innovation Labs reprezinta un exemplu de buna practica, ce trebuie dezvoltat si multiplicat. Inovarea constituie un motor esential al progresului economic. Aceasta contribuie decisiv la cresterea calitatii vietii oamenilor, faciliteaza dezvoltarea mediului antreprenorial si stimuleaza competitivitatea", subliniaza Klaus Iohannis.Evenimentul Innovation Labs-Demo Day 2020 se desfasoara sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei.