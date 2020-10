Iohannis: Romania nu are capacitatea pur si simplu pentru testarea in numar foarte mare. Nu avem dotarile, nu avem personalul pentru asa ceva

"In primul rand, Romania nu are capacitatea pur si simplu pentru testarea in masa, in numar foarte mare. Deci testarea in masa ar insemna poate sute de mii de testari zilnice, ceea ce practic nu se poate. Nu avem dotarile, nu avem personalul pentru asa ceva si nici nu este recomandata. Testarea in masa nu este recomandata decat de persoane care vor sa para interesante", a declarat Iohannis, miercuri, in conferinta de presa, intrebat daca el considera oportuna o testare in masa a populatiei.El a adaugat ca se recomanda insa testarea persoanelor in cazul carora sunt suspiciuni de infectare."Ceea ce este recomandat si in Romania - de asta tot creste numarul de testari - este sa testam toate persoanele suspecte sau cazuri posibile. Stiti foarte bine ca se face ancheta epidemiologica si toate persoanele sunt testate. Faptul ca am ajuns la 37.000 de teste pe zi este un lucru de apreciat daca ne gandim de unde am pornit", a sustinut seful statului.