Iohannis: "Romania va ramane un aliat credibil al NATO si un pilon de stabilitate si securitate"

Mesajul a fost prezentat de consilierul de Stat Mihai Somordolea in cadrul ceremoniei oficiale organizate cu aceasta ocazie."Apartenenta Romaniei la Alianta Nord-Atlantica si la Uniunea Europeana, precum si Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii asigura tarii noastre integrarea intr-un mediu de securitate stabil. Totodata, prin valorile pe care le promoveaza si care sunt asumate fundamental de societatea romaneasca, NATO a contribuit si la conturarea identitatii noastre ca natiune libera si democratica", a afirmat Iohannis in mesaj.Seful statului a mentionat ca apararea colectiva aliata inseamna constientizarea faptului ca securitatea fiecarui stat poate fi asigurata mai eficient impreuna decat separat."In planul apararii colective si al intaririi posturii de descurajare si aparare a Aliantei pe Flancul Estic, infiintarea, in urma cu cinci ani, a Comandamentului Multinational de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE) si a Unitatii de Integrare a Fortelor NATO (ROU NFIU) a reprezentat un moment decisiv. Activitatea acestor unitati multinationale pe teritoriul Romaniei si integrarea lor in structura de forte a NATO demonstreaza solidaritatea statelor membre. Apararea colectiva aliata inseamna astazi, mai mult decat oricand, constientizarea faptului ca securitatea fiecarui stat poate fi asigurata mai eficient impreuna decat separat. Aceste doua entitati Aliate de comanda si control, care au atins nivelurile optime de operationalizare, aduc o contributie nationala esentiala la implementarea Planului de Actiune pentru ridicarea capacitatii de reactie a Aliantei", a mai aratat Iohannis.El a mai transmis ca Romania a adus o contributie substantiala la consolidarea arhitecturii de comanda si control a NATO in zona Marii Negre."Indeplinirea integrala si la termen a obiectivelor asumate dovedeste pragmatism, angajare, coerenta si hotarare din partea Romaniei si arata angajamentul solid al tarii noastre pentru dezvoltarea mecanismelor de securitate si aparare colectiva. Cele doua structuri de comanda-control reprezinta o prezenta vizibila, dar defensiva a NATO pe teritoriul tarii noastre, cu rolul de a facilita dislocarea rapida a fortelor aliate in regiune si de a asigura conexiunea intre fortele aliate si cele nationale, inclusiv prin planificarea si derularea de exercitii multinationale si a altor forme de pregatire in comun. De asemenea, Romania a adus o contributie substantiala la consolidarea arhitecturii de comanda si control a NATO in zona Marii Negre prin operationalizarea Brigazii Multinationale (MN-BDE) si prin constituirea Comandamentului Corpului Multinational Sud-Est (HQ MNC-SE), demonstrand, inca o data, angajamentul solid al tarii noastre pentru dezvoltarea mecanismelor de securitate si aparare colectiva, conform angajamentelor asumate de statele membre la Summiturile Aliantei", a mentionat presedintele.Seful statului a subliniat ca tara noastra va ramane un aliat credibil si un pilon de stabilitate si securitate."Cu prilejul aniversarii de astazi, le multumesc tuturor celor care isi desfasoara activitatea in aceste unitati de elita si le urez mult succes in continuare! Va asigur ca tara noastra va ramane un aliat credibil si un pilon de stabilitate si securitate, in contextul provocarilor si amenintarilor existente. La multi ani!", a mai transmis Iohannis.