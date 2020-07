Iohannis se intalneste la ora 14.00 cu membrii Guvernului, pentru a discuta masurile de gestionare a epidemiei COVID-19

Potrivit Administratiei Prezidentiale, la sedinta de la ora 14,00 vor participa prim-ministrul Ludovic Orban , viceprim-ministrul Raluca Turcan , ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela , ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat Sedinta are loc in contextul in care Executivul se reuneste miercuri, 15 iulie, in sedinta extraordinara pentru a decide cu privire la prelungirea starii de alerta cu 30 de zile.Actuala stare de alerta decisa de Guvern expira vineri, 17 iulie.Inaintea sedintei de Guvern va avea loc o reuniune a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.