Iohannis sesizeaza CCR pe Legea Zilei Tratatului de la Trianon

>, ale dispozitiilor constitutionale referitoare la domeniile rezervate legilor organice stabilite de art. 73 alin. (3) lit. t) coroborate cu cele ale art. 31 alin. (5), precum si celor ale art. 147 alin. (4) referitoare la obligativitatea erga omnes a deciziilor Curtii Constitutionale, pentru argumentele pe care le vom prezenta in cele ce urmeaza", a transmis Admministratia Prezidentiala.



Amintim ca pe 13 mai Parlamentul Romaniei a adoptat legea prin care ziua de 4 iunie este declarata Ziua Tratatului de la Trianon.



Tratatul de la Trianon a fost semnat pe 4 iunie 1920 intre Puterile Aliate, invingatoare in Primul Razboi Mondial, si Ungaria, in calitate de stat succesor al Imperiului Austro-Ungar, invins in Primul Razboi Mondial.



A doua zi, asociatia ActiveWatch si-a exprimat ingrijorarea cu privire la acest lucru. Organizatia care militeaza pentru comunicarea publica responsabila considera ca legea votata de majoritatea parlamentara este "un produs toxic pentru societate, al carui singur efect va fi alimentarea tensiunilor nationaliste intre cetatenii Romaniei".



Atunci, ActiveWatch ii cerea presedintelui Klaus Iohannis sa intoarca legea in Parlament si spera ca deputatii si senatorii sa gaseasca o metoda de "a nu mai vota aceasta greseala politica inca o data".



"Consideram ca aceasta lege contravine prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (4) referitoare la respectarea principului separatiei puterilor in stat si ale art. 1 alin. (5) in componenta sa referitoare la stabilitatea raporturilor juridice, cat si in cea referitoare la calitatea legii, ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea in drepturi, ale art. 61 alin. (1) teza a doua din Constitutie, conform carora <