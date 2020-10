VIDEO Presedintele Iohannis: Alegerile parlamentare au fost stabilite conform legii si vor avea loc pe 6 decembrie

Iohannis a fost intrebat, luni, in conferinta de presa, ce se va intampla cu alegerile parlamentare, in contextul in care numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus a crescut in mai multe judete, iar liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca isi doreste consultari la Cotroceni pentru stabilirea datei."Alegerile parlamentare au fost stabilite conform legii si vor avea loc pe 6 decembrie, iar in ceea ce priveste gestionarea pandemiei Parlamentul a aprobat Legea 55 si autoritatile impreuna cu Guvernul gestioneaza acest proces", a raspuns Iohannis.Curtea Constitutionala motiveaza in decizia de respingere a sesizarii presedintelui Klaus Iohannis si cea a Executivului la legea prin care Parlamentul stabileste data alegerilor parlamentare si nu Guvernul, ca "stabilirea datei alegerilor dupa expirarea mandatului Parlamentului se face prin lege organica, iar inainte de expirarea mandatului Parlamentului, prin lege ordinara".Hotararea Guvernului care stabileste data alegerilor pe 6 decembrie, desi a fost emisa cu respectarea legii in vigoare la data respectiva, isi inceteaza de drept efectele in urma intrarii in vigoare a actului normativ criticat si anume legea care spune ca Parlamentul decide data alegerilor generale si nu Executivul, mai arata judecatorii CCR in motivare.Premierul Ludovic Orban a declarat ca s-au stabilit alegerile parlamentare pentru data de 6 decembrie, in baza prevederilor constitutionale si in baza legislatiei in vigoare. Orban a criticat deciziile Curtii Constitutionale si a aratat ca trebuie schimbata componenta acesteia, pentru a elimina "politrucii".