Iohannis spune ca avem cele mai bune mere din lume, dar mancam din import

Presedintele Klaus Iohannis a participat, miercuri, la deschiderea celei de-a XX-a editii a Targului International INDAGRA, ocazie cu care a punctat cateva dintre problemele agriculturii romanesti.

"As porni de la ceea ce consider a fi paradoxurile acestui domeniu. Avem un potential agricol imens, dar importam o proportie considerabila din produsele agricole si alimentare. Avem cele mai bune mere din lume, dar peste 80% dintre cele pe care le consumam sunt din import.

Un sfert din populatia ocupata lucreaza in agricultura, insa doar 4,7% din PIB provine din exploatarea agricola. Avem oameni harnici, cu initiativa, dar ne lipseste infrastructura. Si din cand in cand dam vina pe vreme sau, dimpotriva, in functie de ea asteptam un an bun in agricultura.

Imi doresc ca agricultura romaneasca sa nu mai fie un domeniu al paradoxurilor, ci unul al performantei. Cred ca este momentul sa depasim o data pentru totdeauna aceasta faza si sa transformam agricultura romaneasca intr-una realmente competitiva, care nu depinde nici de vreme, nici de alte circumstante si in care investim", se arata in discursul citit de presedintele Klaus Iohannis la targul INDAGRA, deschis miercuri la Romexpo, in Capitala.

Seful statului a precizat ca atunci cand vorbeste despre investitii nu se refera numai la fonduri, "ci si la preocupare constanta si actiune coerenta, transpusa in politici inteligente si stimulative".

"Romania trebuie sa incurajeze initiativa in agricultura si sa valorifice la maxim fondurile structurale", a adaugat presedintele.

Klaus Iohannis a vorbit, printre altele, si despre faptul ca o agricultura performanta nu poate lipsi din proiectul Romaniei puternice si prospere sau despre necesitatea reabilitarii sistemului de irigatii.

"Agricultura are toate sansele sa devina o sursa de bunastare si crestere economica in Romania. Dar pentru acest lucru este nevoie de tehnologie noua, de modernizarea infrastructurii rurale, a celei de productie, transport si desfacere, de conectarea agricultorilor cu piata, in toate formele asociative si concurentiale specifice economiei de piata. Atunci cand exploatatia agricola va inceta sa mai reprezinte doar un mijloc de subzistenta vom putea vorbi de un progres real in mediul rural", a mai afirmat presedintele.

Targul INDAGRA este cel mai mare si important eveniment agricol din Romania si se desfasoara in perioada 28 octombrie - 1 noiembrie. Temele abordate de expozanti tin de ahricultura, zootehnie, viticultura sau finantari.

C.B.