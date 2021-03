Presedintele Iohannis il acuza pe ministrul Sanatatii ca nu s-a preocupat sa sporeasca numarul paturilor la ATI

"Vedeti foarte bine, in fiecare zi, din pacate, sunt foarte multi care se imbolnavesc si, din pacate, sunt si foarte multi care ajung la Terapie Intensiva. Acolo este problema cea mai mare, fiindca numarul de locuri de Terapie Intensiva este limitat si s-a creat in ianuarie - februarie impresia ca pandemia cumva a trecut, o impresie, din pacate, gresita.Autoritatile competente nu s-au preocupat sa extinda numarul locurilor de Terapie Intensiva pentru pacientii COVID si suntem in aceasta situatie cand, practic, in fiecare zi se ajunge la limita. Doar cu restrictii suplimentare, cu respectarea lor, evident, putem sa facem fata acestui val trei", a spus Klaus Iohannis Acesta a respins acuzatiile repetate ale lui Voiculescu legate de faptul ca guvernul ar raporta date false despre numarul de imbolnaviri si rata de infectare cu Sars-Cov-2. Seful statului s-a aratat iritat de aceste declaratii ale ministrului Sanatatii, spunand ca "aceste discutii teoretice pe formula opresc pandemia sau alina suferinta vreunui pacient"."Nu a masluit nimeni datele, nici inainte de alegeri, nici dupa alegeri, nici acum. Cred ca a fost o expresie nefericita. Formulele de calcul insa sunt diferite. Cand a fost ministrul Tataru, impreuna cu echipa domniei sale, a gasit potrivita o anumita formula de calcul pentru incidenta pandemiei. Dupa aia s-a calculat, si ce s-a calculat si s-a stiut s-a comunicat, deci nu a ascuns nimeni date sau informatii.Acum ministrul Voiculescu cu echipa domniei sale a dorit sa modifice oarecum formula, a modificat-o si acum se dau datele care se gasesc. Deci, vorbim despre doua formule usor - usor - diferite. In niciun caz nu a masluit cineva datele, ele au fost absolut corecte asa cum au fost calculate si inainte de alegeri, si dupa alegeri.Insa dati-mi voie sa va spun ca, dupa parerea mea, nu cred ca aceste discutii teoretice pe formula opresc pandemia sau alina suferinta vreunui pacient. Eu cred ca ar fi extrem de important, si voi continua sa spun acest lucru, sa ne implicam acolo unde este nevoie, sa crestem numarul de paturi de la Terapie Intensiva, sa-i motivam pe medici, sa fim mai proactivi pentru ca spitalele sa faca fata acestui val trei. Cred ca acestea sunt prioritatile momentului si nu comparatii teoretice intre formule de calcul", a declarat seful statului.