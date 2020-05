Iohannis: Suntem pe drumul cel bun, trebuie doar sa continuam! Unii iresponsabili propaga teorii ale conspiratiei

LIVE TEXT

Presedintele a reamintit ca masurile luate pana acum au dat rezultate, dar a subliniat ca depinde de fiecare dintre noi daca reusim impreuna sa tinem epidemia sub control, respectand regulile: purtarea mastii si respectarea distantarii sociale.Klaus Iohannis a criticat PSD pentru faptul ca isi propune daramarea guvernului prin motiune de cenzura, spunand ca suprapunerea unei crize politice peste criza sanitara reprezinta un "gest de maxima iresponsabilitate"."Solicit sprijinul tuturor fortelor politice credibile si mediului de afaceri: Sa oferim incredere angajatilor si intreprinzatorilor", a mai spus presedintele, subliniind ca prioritatile guvernului in acest moment sunt "Mentinerea sanatatii cetatenilor si relansarea economica".- Am vazut foarte multi romani care respecta in continuare regulile, poarta masti si mentin distantarea sociala. La fel, institutii publice si companii private, care s-au pregatit foarte bine.- Din nefericire au fost si exemple de comportamente in contradictie cu normele sanitare pe care trebuie sa le respectam cu totii.- Dragi romani, virusul este inca printre noi! Cu cat constientizam mai bine, cresc sansele noastre sa controlam si sa stopam epidemia. Altfel, exista riscul sa ne confruntam cu o escaladare.- Daca regulile sunt incalcate, ne indreptam catre un nou val de imbolnaviri. Solicit autoritatilor locale sa isi asume un rol proactiv.- Masurile luate si-au dovedit eficienta.- Cred ca nimeni nu isi mai doreste sa intram in starea de urgenta, dar vom fi obligati daca numarul de imbolnaviri si presiunea pe spitale cresc semnificativ.- Unii iresponsabili propaga teorii ale conspiratiei. Aceste abordari sunt nocive pentru ca mistifica evidenta, erodeaza autoritatea statului si pot crea brese, afectand solidaritatea sociala.- Cand am fost uniti, am reusit sa limitam raspandirea coronavirusului.- E foarte grav ca unii politicieni incurajeaza nerespectarea regulilor. Sunt aceiasi politruci care au slabit timp de trei decenii statul roman.- Prioritatea PSD este in aceste vremuri grele pentru Romania daramarea guvernului, asa cum a anuntat cu mandrie liderul acestui partid. Depunerea unei motiuni de cenzura este un gest de maxima iresponsabilitate.- O criza politica profunda suprapusa peste o criza sanitara - asta isi doreste PSD pentru Romania. E de neimaginat cum ar fi aratat Romania cu un guvern PSD.- Romania nu mai poate ramane blocata in trecut, are nevoie de resetare si reconstructie.- Pandemia ne-a afectat pe toti. O abordare constructiva implica tratarea crizei si o oportunitate, pentru a aseza Romania pe fundamente sanatoase.- Am observat cu totii o reforma - digitalizarea administratiei. Un pas care va fi consolidat.- Nu vorbim de repornirea economiei de la zero, pentru ca nu a fost oprita.- Viziunea Romaniei se va consolida pe investitii.- Solicit sprijinul tuturor fortelor politice credibile si mediului de afaceri: Sa oferim incredere angajatilor si intreprinzatorilor.- Avem o nota de plata lasata de guvernele precedente care ne limiteaza spatiul de manevra. Suntem gata sa accesam toate resursele.- Prioritatile sunt: Mentinerea sanatatii cetatenilor si relansarea economica.- Impreuna am trecut cu bine peste incercarile dificile din ultimii ani, am depasit cu bine doua luni de stare de urgenta.- Suntem pe drumul cel bun, trebuie doar sa continuam. Sa construim impreuna tara pe care ne-o dorim.Va multumesc!***Astazi a avut loc prima intalnire la Cotroceni a presedintelui Iohannis cu reprezentantii Executivului dupa ce Romania a trecut de la starea de urgenta la starea de alerta.Marti dimineata, numarul deceselor inregistrate din cauza COVID-19 a urcat la 1.124 , numarul total al cazurilor depasind 17.000 La prima sedinta, care a inceput la ora, au fost invitati: premierul, ministrul Finantelor Publice,, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri,, ministrul Fondurilor Europene,, si ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor,, la care au mai fost prezenti: vicepremierul, ministrul Sanatatii,, ministrul Apararii Nationale,, si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne,