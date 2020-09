VIDEO Presedintele Klaus Iohannis: "Este inadmisibil ca in anul 2020 sa avem discutii aprinse despre fraudarea votului"

In prima parte a conferintei, presedintele Klaus Iohannis s-a referit la modificarea legilor justitiei, alegerile locale si la situatia epidemica privind COVID-19:Am avut azi o intalnire cu premierul Orban si cu ministrul Justitiei, pentru a discuta despre proiectele de lege reparatorii de corectare a legilor justitiei. Am insistat de acum cateva luni sa se lucreze intens la minister. Doar prin dialog transparent se pot repara prevederile toxiceIn ultimii ani, s-a vorbit mult despre justitie . Interventiile intempestiva si brutale ale PSD asupra legilor justitiei au fost extrem de criticate. Efectul acestor amputari legislative s-a concretizat intr-un asalt PSD -ist asupra justitiei, concertat si bine pus la punct. Printr-un efort comun, s-a evitat ingenuncherea justitiei. Romania are multe restante, printre care si recomandarile MCV , GRECO sau ale Comisiei de la Venetia care trebuie implementate cat mai curand, dar care trebuie sa se reflecte in solutii legislative votate de un parlament responsabilActuala majoritate a dovedit ca orice proiect poate fi distrus sau deviat de la scopul sau. Va fi nevoie de o alta majoritate care sa-si asume legi ale justitiei coerente. Proiectele au rolul de a repune pe fundamente corecte mecanismele de functionare a justitiei. Reintroducerea concursului pentru promovarea la ICCJ, independenta procurorului, o procedura transparenta de numire a procurorilor sefi, reinstituirea unui echilibru institutional, reducerea influentei factorului politic, desfiintarea Sectiei Speciale, iata cateva aspecte care trebuie rezolvate. justitie corecta si egalitatea in fata legii sunt pilonii esentiali ai democratiei autentice. Intalnirea de azi imi reconfirma hotararea guvernului de a face tot ce tine de el pentru ca sistemul de justitie sa functioneze optim. E nevoie de legi bune, de dialog, de atitudine constructiva. Pentru a crea o reala schimbare pe termen lung, toate aceste deziderate nu pot fi sustinute conjunctural doar de un partid sau altul, ele trebuie sa fie permanente si asumate de toti factorii decizionali.Un pas a fost deja facut, rezultatele alegerilor locale au aratat ca cetatenii vor administratie eficienta. In decembrie, trebuie sa continuam acest drum. Majoritatea nociva care a actionat pana acum in Parlament poate fi sanctionata doar prin vot. E inadmisibil ca in 2020 sa avem inca discutii aprinse despre fraudarea votului. E inadmisibil ca practici toxice continua sa fie imbratisate de politicieni retrograzi, care nu inteleg ca minciuna si dezinformarea nu mai sunt tolerate.Opinia specialistilor este ca un al doilea val al pandemiei e iminent. Nici la noi situatia nu e buna. Azi am avut un nou record negativ. E imperativ sa facem toate eforturile pentru a inversa acest trend. Acest virus nu va disparea prea curand. Pana la un vaccin, trebuie sa gasiim solutii care sa permita o societate si o economie functionale. Dragi romani, respectati cu rigoare regulile. Fiti prudenti, evitati aglomeratiile si deplasarile inutile.Intrebari:PSD a inregistrat pierderi in teritoriu, dar are cele mai multe sefii de CJ. PNL a avut anumite puncte slabe?Klaus Iohannis: Aceste alegeri au fost castigate de PNL , cu un scor politic de 34%. E prima data cand PSD pierde alegerile locale. Aceasta victorie e si una simbolica. E prima oara dupa revolutie cand un partid de dreapta castiga net alegerile locale. Au fost si situatii unde rezultatele au fost departe de asteptari, si situatii foarte interesante unde rezultatele au fost peste asteptariLuni spuneati ca alegerile s-au desfasurat fara probleme majore. Va mentineti evaluarea? Ce lectii sunt de tras?Klaus Iohannis: Raman la opinia mea, procesul a decurs peste asteptari de bine. Comisiile electorale din sectii au lucrat mult. Se pare insa ca dupa vot unii indivizi au incercat sa fraudeze rezultatele. Este pur si simplu inacceptabil si aceste proceduri trebuie net imbunatatite. Daca se constata ca PSD a incercat sa fraudeze rezultatul, atunci e clar ca electoratul va sanctiona drastic acest comportament. Autoritatile trebuie sa verifice la sange si cat se poate de rapid. Dincolo de aceste aspecte, este foarte clar ca exista si proceduri care sunt folosite de anumiti candidati pentru a se pune in scena. Daca ele nu depasesc cadrul legal, ele trebuie luate ca atare. Cei vinovati vor fi trasi la raspundere.Ce masuri intentioneaza sa ia autoritatile: Va ganditi la anumite restrictii?Klaus Iohannis: Masurile care trebuie luate sunt cele individuale simple, clare: masca, distanta, igiena. Sunt persoane care nu respecta toate normele si atunci trebuie sa se intervina. E evident ca daca numarul infectarilor creste in anumite localitati sunt posibile anumite restrictii, altfel lucrurile scapa de sub control. Nu-mi doresc restrictii, dar daca lumea nu e atenta si numarul de infectari creste, acolo unde avem incidenta cea mai mare este foarte posibil sa se introduca anumite restrictii, local, regionalUn primar care isi incepe primarul cu aceste acuzatii are legitimitate?Klaus Iohannis:Un primar are legitimitate prin votul popular, toate aceste acuzatii vor fi clarificate de autoritati si niciun un primar nu-si va incepe mandatul sub semnul invalidarii alegerilorCe schimbare asteptati de la primarii SPD care au trecut la PNL?Klaus Iohannis: Sunt convins ca numarul de primari care vor veni cu proiecte bune pentru comunitate e semnificativ mai mare decat al celor care doar asteapta sa treaca timpul. Nu putem individualiza asteptarile de dezvoltare ale unei tari. In politica e nevoie si de partide care in ansamblu sunt dispuse sa-si asume riscul schimbarilor, toate schimbarile vin cu un risc politic. PNL si USR au dovedit ca doresc sa vina cu reforme bune pentru RomaniaPNL a decis sa creeze majoritati cu USR si PMP. Neoficial, unii lideri spun ca in localitatile mici e mai rezonabila o majoritate cu PSD. Sunteti impotriva unei colaborari cu PSD?Klaus Iohannis: Mi se pare corect ca partidele sa discute cu cine pot face aliante. Consider ca PNL e forta politica care poate sa bata PSD si sa schimbe modul in care se face politica. Colaborarile PNL si PSD sunt excluse. PNL e motorul schimbarii, PSD este promotorul politicii toxice.Dezbaterea Biden - Trump a fost criticata de aproape toata lumea. In campania noastra, am avut parte de un discurs radical de excludere. Ati contribuit la o incredere mai scazuta a romanilor in politicieni si democratie?Klaus Iohannis: Nu. Eu cred ca prin ceea ce spun public contribui la o mai buna informare si intelegere a politicii din partea romanilor. Sunt presedintele tuturor romanilor si lucrurile pe care le spun le spun in interes publicDe cate ori v-ati testat?Klaus Iohannis: Nu m-am testat pentru ca nu am fost in contact cu nicio persona bolnava. Port masca la toate intalnirile, pastrez distanta, evit total participarea la evenimente aglomerate. Recomand tuturor romanilor sa fie precauti. E mai bine, e mai sanatosDe Paste ati recomandat romanilor sa stea acasa. La alegeri ati recomandat romanilor sa iasa in numar cat mai mare la vot. Ce recomandati romanilor la parlamentare si la Craciun?Klaus Iohannis: Recomand tuturor sa respecte toate masurile. Evolutia e fluida, trebuie sa vedem de la o zi la alta. Avem prea putine informatii inca si medicii cerceteaza cum se evalueaza situatia pandemiei, cum poate fi tratata, etc. Trebuie sa recunoastem ca acum stim mult mai multe despre virus. In acest moment, expertii spun ca alegerile sunt posibile, daca respectam toate normele. Pana atunci mai e mult, observam, si daca totul merge bine putem avea alegeri parlamentare ca si locale, sper fara circul aferent de renumarare a voturilor si fara posibile furtisaguri. In ce priveste sarbatorile de iarna, nu cred ca virusul va disparea. Recomand tuturor romanilor sa se intalneasca cu putina lume, sa pastreze distanta, masca. Si Craciunul se poate sarbatori cu precautieDupa patru ani de lupta politica cu PSD, tot PSD are cei mai multi primari, sefi de CJ si are doar 4 % in urma PNLKlaus Iohannis: Schimbarile in politica nu se produc foarte rapid. PSD, cu toate apucaturile lui, are inca un numar destul de mare de votanti. Daca eu sau cineva din PNL critica PSD, atunci noi criticam partidul, nu alegatorii. Fiecare roman are dreptul sa aleaga pe cine doreste.Societatea civila isi arata tot mai des ingrijorarea ca lupta impotriva coruptiei a stagnat. Mai este lupta impotriva coruptiei o prioritate?Pentru mine este extrem de importanta si nu am de gand sa-mi schimb abordarea. Ma intereseaza intreaga justitie, din care face parte lupta anticoruptie . Au fost mai multe initiative pentru repornirea luptei impotriva coruptiei, toate acestea trebuie repornite. Acest asalt brutal al PSD a stopat intr-un fel nu numai actul de justitie. De ce credeti ca PSD s-a straduit sa puna cizma pe gatul justitiei? Pentru ca a vrut sa opreasca lupta impotriva justitiei, Nu a reusit, dar a incetinit=o. Acum intregul proces trebuie reimpulsionat si la asta lucram. CCR a decis ca Parlamentul stabileste data alegerilor parlamentare.Klaus Iohannis: Nu vad oportuna amanarea alegerilor parlamentare, e incercarea jalnica a unor politicieni care stiu ca nu mai intra in Parlament sa mai prinda cateva luni de diurna. Ultimul termen rezonabil e 6 decembrie, din punct de vedere al mandatului. Niciun parlamentar serios nu-si imagineaza ca poate sta pana la sfantul asteapta. Mandatul se termina. Riscam sa intram intr-o perioada inadmisibila. Mandatul se termina pe 20 decembrie. Nu mai pot hotara legi organice. Va dati seama ce catastrofa pentru Romania, in plina iarna, in plina pandemie, Parlamentul sa fie plin de oameni care nu pot decide nimic. Pentru a stavili pandemia, pentru a veni cu leg bune, e nevoie de un parlament cu puteri depline, nu ca acum, cu o majoritate toxica si cu parlamentari care de-abia asteapta sa mai ia diurna inca trei luni de zile peste mandat Cum comentati decizia CCR?Klaus Iohannis: Eu nu comentez deciziile CCR. Pana nu vedem motivarea e dificil de evaluatRomania sustine conditionarea fondurilor europene de respectarea statului de drept?Klaus Iohannis: Apreciez aparitia raportului de tara, e primul care analizeaza situatia statului de drept, libertatea presei etc. Romania sustine de multa vreme ca de asa ceva avem nevoie in locul MCV-ului. E foarte bine ca avem acest raport, in care lucrurile sunt spuse asa cum le vedem si noi.Klaus Iohannis se intalneste miercuri, de la ora 13.00, la Cotroceni cu ministrul Justitiei si premierul Ludovic Orban Catalin Predoiu va anunta tot miercuri, de la ora 19.00, modificarile propuse la Legile Justitiei - cea privind statutul judecatorilor si procurorilor, cea privind organizarea judiciara si cea privind Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit Ministerului Justitiei.Pe de alta parte, autoritatile au raportat miercuri, 30 septembrie 2020, 2.158 de cazuri noi de coronavirus si 33 de decese inregistrate in ultimele 24 de ore. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 550 de pacienti.