Iohannis va fi decorat in America pentru ca "exemplifica ce inseamna sa fii o Lumina a popoarelor"

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va fi decorat cu prestigioasa distinctie "Lumina popoarelor" a Comitetului Evreiesc American, cea mai inalta distinctie conferita de AJC.

Distinctia ii va fi oferita lui Iohannis la editia din acest an a Forumului global al organizatiei, care va avea loc intre 4 si 6 iunie la Washington D.C., potrivit unui comunicat al AJC.

"Presedintele Iohannis exemplifica ce inseamna sa fii o Lumina a popoarelor", a declarat directorul executiv al AJC, David Harris, care s-a intalnit cu presedintele roman la Bucuresti in iulie 2016.

Directorul AJC a elogiat in comunicat "rolul conducator al presedintelui Iohannis in intarirea democratiei si a statului de drept in Romania", precum si "eforturile sale de a combate antisemitismul si a strange relatiile dintre Romania si SUA si dintre Romania si Israel".

Harris a remarcat si ca, dupa iesirea planificata a Marii Britanii din Uniunea Europeana, "Romania va deveni a sasea tara ca populatie din UE, intarindu-si rolul pe scena europeana si in dialogul transatlantic".

AJC considera de multa vreme ca Romania joaca un rol cheie in NATO si in UE, ca si in apararea libertatii si mentinerea securitatii regionale si globale in relatiile sale bilaterale, se precizeaza in comunicat, care mai aminteste ca tara noastra a detinut pana la inceputul lui martie presedintia Aliantei internationale pentru memoria Holocaustului (IHRA), formata din 31 de tari.

AJC a salutat cu aceasta ocazie presedintia romaneasca a IHRA pentru demersurile sale "de a gasi noi strategii de combatere a antisemitismului si promovare a educatiei si cercetarii privind Holocaustul", mentionand faptul ca in mai anul trecut IHRA a adoptat la o reuniune desfasurata la Bucuresti definitia de lucru a antisemitismului.

"Lumina popoarelor" este cea mai inalta distinctie conferita de AJC liderilor de pe plan global. Ea a mai fost acordata cancelarului german Angela Merkel, presedintelui francez Nicolas Sarkozy, presedintelui american Bill Clinton, presedintelui chilian Ricardo Lagos, presedintelui columbian Alvaro Uribe, presedintelui panamez Ricardo Martinelli Berrocal si presedintelui cipriot Nicos Anastasiades.

Fondata in 1906, cu sediul la New York, AJC are 22 de oficii regionale in SUA, 10 delegatii in strainatate si 33 de acorduri internationale de asociere cu comunitati evreiesti, inclusiv cu Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania.

