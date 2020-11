Iohannis: Vaccinarea in masa ar putea incepe in primavara. Studentii care fac voluntariat alaturi de medici, vaccinati odata cu personalul medical

De asemenea, presedintele a afirmat ca vaccinarea in masa a populatiei care nu este nici in prima linie, nici cu comorbiditati ar putea incepe in primavara."Din media internationala ati aflat ca deja sunt pregatite primele transe de vaccin si speram la inceputul anului viitor sa le avem si aici, in Romania si sa incepem cu personalul medical, inclusiv studentii voluntari, am discutat cu domnul ministru sa-i prindem in randul personalului medical ca sa poata continua munca pe care o fac cu multa daruire si pentru ca sa-si poata continua pregatirea, inclusiv la patul bolnavului", a declarat presedintele Klaus Iohannis duminica, la finalul vizitei pe care a facut-o la call-centerul Directiei de Sanatate Publica Bucuresti.In ceea ce priveste momentul in care vor fi vaccinati demnitarii si alti oficiali ai statului, presedintele a explicat, raspunzand unei intrebari, ca prioritatile sunt cei care asigura asistenta medicala si serviciile sociale iar in a doua transa vor intra unele structuri ale administratiei."In prima linie intra personalul medical, persoanele care au boli despre care stim ca agraveaza aceasta boala provocata de noul coronavirus si personalul esential. Doar in transa a doua intra Administratia Prezidentiala, Guvernul si asa mai departe si eu cred ca lucrurile sunt bine gandite in aceasta strategie" a afirmat Klaus Iohannis. Acesta sustine ca strategia de vaccinare a fost pusa la punct de "o echipa tanara, foarte bine pregatita".In ceea ce priveste campania propriu-zisa, seful statului a explicat ca de aceasta se vor ocupa atat medici civili, cat si medici militari "In principal vor fi medici si civili, si militari, va fi personalul care sprijina, asistente, surori medicale, inregistratori, fiindca toate aceste acte trebuie inregistrate. Este nevoie de mii de oameni si probabil vom avea nevoie si aici de voluntari, am discutat chiar cu reprezentantul studentilor de la medicina si mi-a spus ca da, ei sunt pregatiti sa vina sa faca voluntariat si in campania de vaccinare", a adaugat presedintele.Intrebat cand preconizeaza ca va incepe vaccinarea populatiei, a celor care nu fac parte din categoriile care intra in primul val de vaccinare, presedintele Klaus Iohannis a aratat ca "este destul de probabil ca primele transe de vaccin sa ajunga in Romania la inceputul anului viitor"."Vaccinarea in masa a populatiei care nu este nici in prima linie, nici cu comorbiditati, nici cu sensibilitati se va produce, probabil, in primavara" a explicat Iohannis.