Presedintele Klaus Iohannis va efectua o vizita de stat in Estonia, in luna iunie. Deplasarea, conditionata de pandemie

Convorbire cu Kersti Kaljulaid

Potrivit sursei citate, convorbirea a avut loc in contextul aniversarii, vineri, a 100 de ani de relatii diplomatice, iar cei doi oficiali au abordat subiecte din sfera cooperarii bilaterale, gestionarea pandemiei de COVID-19, cooperarea cu tarile din Vecinatatea Estica a Uniunii Europene, precum si Initiativa celor Trei Mari."In contextul aniversarii a 100 de ani de relatii diplomatice, presedintele Romaniei a salutat nivelul excelent al relatiilor bilaterale, bazate pe valori si interese comune. Totodata, presedintele Klaus Iohannis a apreciat dialogul intensificat si cooperarea aprofundata dintre cele doua tari, atat in plan bilateral si european, cat si in cadrul formatelor de cooperare regionala si internationala", arata Administratia Prezidentiala, intr-un comunicat de presa.Seful statului a subliniat nevoia de a consolida cooperarea bilaterala in sfera economica, in ceea ce priveste asigurarea tranzitiei la economia si societatea digitale, precum si in combaterea efectelor schimbarilor climatice.Cei doi presedinti s-au informat reciproc cu privire la masurile nationale implementate in contextul pandemiei de COVID-19 si la stadiul procesului de vaccinare.In privinta Vecinatatii Estice, Klaus Iohannis a accentuat necesitatea unui angajament politic mai puternic fata de statele din Parteneriatul Estic, in special cele asociate Uniunii Europene, precum si a unei atentii mai mari acordate solutionarii conflictelor prelungite din regiune."La solicitarea partii estoniene, presedintele Romaniei a informat in legatura cu vizita pe care a efectuat-o la Chisinau la finalul anului trecut, prilej cu care a transmis un mesaj puternic de sustinere pentru agenda de reforma a noului presedinte al Republicii Moldova, Maia Sandu. In context, Klaus Iohannis a precizat ca Romania a mobilizat un nou pachet de sprijin pentru cetatenii Republicii Moldova, constand in asistenta de urgenta pentru combaterea pandemiei de COVID-19", arata Administratia Prezidentiala.Referitor la cooperarea in cadrul Initiativei celor Trei Mari, presedintele Iohannis a exprimat aprecierea pentru succesul summitului gazduit de omologul estonian in toamna anului trecut, intr-un context epidemiologic dificil."Presedintele Klaus Iohannis a apreciat ca Initiativa celor Trei Mari ofera, mai mult ca niciodata, o platforma adecvata pentru redresare economica in perioada post-pandemie, bazata pe dezvoltarea conectivitatii. Din aceasta perspectiva, presedintele Romaniei a subliniat ca obiectivul principal ramane implementarea proiectelor strategice de interconectare", se precizeaza in comunicat.