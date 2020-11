Iohannis viziteaza joi Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice de la Ramnicu Valcea

Potrivit sursei citate, institutul, care a implinit anul acesta 50 de ani de la infiintare, are un rol important in dezvoltarea, implementarea si promovarea tehnologiilor energetice bazate pe emisii scazute de gaze cu efect de sera, precum si in ceea ce priveste aspecte legate de protectia mediului si securitate alimentara.ICSI deruleaza proiecte de cercetare pe materiale pentru viitoarea generatie de baterii litiu-ion, integrarea tehnologiilor bazate pe hidrogen in aplicatii pentru sectorul de transport si aplicatii de stocare a energiei pentru integrarea surselor regenerabile in sisteme energetice.De asemenea, Institutul desfasoara proiecte cu aplicatii pentru programul nuclear national si participa in activitatile de cercetare si dezvoltare la nivel international pe acest domeniu.In acest sens, vineri, ICSI va lansa doua proiecte mari, finantate de Uniunea Europeana, prin Programul Operational Competitivitate, care vor creste capacitatea de cercetare si dezvoltare in ceea ce priveste hidrogenul si domeniul nuclear."Pandemia de COVID-19 a redefinit relatia dintre activitatea umana si mediul inconjurator, in contextul actual devenind evident faptul ca este nevoie de o intarire semnificativa a sistemului sanitar si de eliminarea factorilor de mediu care vor duce in viitor la boli pulmonare si cardiace, precum gazele cu efect de sera care genereaza schimbari climatice. ICSI dezvolta solutii in acest sens prin cercetarea academica solida, cu mare potential de transfer tehnologic catre industrie si societate", arata Administratia Prezidentiala.