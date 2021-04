Liderii principalelor partide, convocati de Klaus Iohannis. Cum incearca presedintele sa linisteasca spiritele in coalitie SURSE

Joi, 15 aprilie, este asteptata o sedinta convocata de Klaus Iohannis la Vila Lac 3, cu liderii coalitiei, potrivit unor surse politice.Potrivit surselor ziare.com, USR PLUS va cere si la aceste discutii demisia premierului Florin Citu . Cei de la USR PLUS sunt extrem de revoltati, dupa ce Vlad Voiculescu a fost demis fara sa fie consultati sau macar anuntati. Cel mai probabil, presedintele Klaus Iohannis va incerca sa aplaneze acest conflict, care ar putea genera o criza majora pe scena politica.USR PLUS a avut ieri sedinta, dupa ce Voiculescu a fost revocat si s-au discutat conditiile pentru a ramane la guvernare. O idee luata in calcul pentru a continua parteneriatul cu PNL a fost demisia lui Florin Citu.Mai multi ministri USR PLUS l-au criticat miercuri pe Florin Citu. Ministrul cercetarii, inovarii si digitalizarii, Ciprian Teleman, afirma ca "premierul a picat un test de leadership" si ca "a ales calea scurta de a scapa de o grija in loc sa aleaga calea mai anevoioasa a comunicarii si a colaborarii".Vicepremierul Dan Barna a transmis miercuri seara, 14 aprilie, ca Florin Citu "stia bine ca avea in USR PLUS parteneri loiali, lucru demonstrat in repetate randuri", insa acesta "s-a pregatit pentru o lovitura pe care si-a dorit-o spectaculoasa". Dan Barna a afirmat pe pagina sa de Facebook faptul ca premierul stia ca ar fi fost dispus sa discute oricat pentru a asigura stabilitatea coalitiei.In schimb, acuza Barna, Florin Citu a decis sa anunte public demiterea unui ministru al USR PLUS in timp ce se discuta despre modalitati de rezolvare a diferendului.Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a calificat miercuri, 14 aprilie, drept "un moment foarte neplacut" demiterea ministrului Vlad Voiculescu, adaugand ca merge mai departe coalitia guvernamentala, "ideea de a se opri acum neputand fi acceptata".Premierul Florin Citu a trimis la Cotroceni miercuri documentele privind revocarea lui Vlad Voiculescu din functia de ministru al Sanatatii.La scurt timp, seful statului a semnat decretul de revocare a acestuia.Decizia premierului a generat o criza in randul coalitiei.