Klaus Iohannis, 10 provocari pentru primul mandat (Opinii)

In data de 21 decembrie, fostul primar al Sibiului va intra in paine. Stilul lui molcom va da un altfel de ritm vietii politice din Romania. E greu de spus in acest moment daca va fi un presedinte bun sau rau, dar se poate spune ca va incerca sa ajute aceasta tara sa evolueze.

Nimeni nu stie daca va reusi, desi oamenii au mari asteptari de la "sas". Chiar si cei care nu l-au votat. Dar cu ce si cu cine se va confrunta Klaus Iohannis in urmatorii cinci ani?

1. Noul presedinte ales va avea de dus mai departe lupta impotriva coruptiei. Dupa cum se poate observa in aceste zile, politicienii n-au inteles nimic din votul romanilor din noiembrie. Au aceleasi naravuri. Actuala majoritate parlamentara ar face orice pentru a bloca DNA.

2. O mare problema a lui Klaus Iohannis va fi PSD. Cu toate ca a pierdut alegerile, cu toate ca in interiorul partidului se duc razboaie interne, sunt sigur ca va supravietui si va gasi resurse sa se opuna ca si pana acum tuturor tentativelor de modernizare a Romaniei. Sa nu uitam ca Victor Ponta a fost votat de peste cinci milioane de oameni, in general cei care au o parere proasta despre Uniunea Europeana, despre parteneriatul cu SUA si cei care sustin un stat social, bazat pe cat mai putina munca si cat mai multe pomeni.

3. Rusia va fi marele dusman al lui Iohannis, iar Putin va face orice ca sa compromita politica pro-occidentala a Romaniei. Acesta e motivul pentru care vor exista in continuare finantari mai mult sau mai putin legale pentru PSD, miscari populiste si televiziuni baros.

4. Traian Basescu va fi o alta provocare pentru Iohannis. Cu toate ca l-a ajutat sa ajunga la Cotroceni, actualul presedinte, odata eliberat de povara functiei, se va transforma intr-un critic cu greutate al actiunilor celor aflati la putere. Prestigiul lui Traian Basescu va creste, iar comportamentul sau direct si inflexibil va fi luat in seama de opinia publica. Daca se va implica in viata politica, s-ar putea sa aiba succes si chiar sa ajunga din nou la putere in fruntea unui partid.

5. O provocare pentru Iohannis va fi si mass-media controlata de moguli actuali, vezi exemplul lui Sebastian Ghita, sau moguli viitori. Televiziunile si mediul online au capacitatea de a distruge credibilitatea unui presedinte. Emil Constantinescu a fost daramat de ProTV si pus in imposibilitatea de a mai candida in anul 2000, iar Traian Basescu a rezistat cu greu atacurilor concertate ale Antenei 3 in alianta cu Realitatea TV in anii 2004-2009, iar in al doilea mandat, a fost presat de Romania TV si Antena 3.

6. Relatia cu prim-ministrul va fi intotdeauna o provocare pentru presedinte. Constitutia Romaniei e scrisa in asa fel incat e imposibil sa nu apara tensiuni intre cei doi lideri. Acesta e marele pacat al republicii semi-prezidentiale. E important pentru Iohannis sa aiba o majoritate in Parlament, dar si mai important e sa gaseasca puncte comune cu premierul, oricare ar fi el.

7. Marele Partid National Liberal va fi o alta problema pentru Klaus Iohannis. PNL, format din vechii liberali si vechii pedelisti, a reusit sa dea presedintele inainte de a reusi sa digere cele doua formatiuni care au decis sa fuzioneze. Exista doua aripi mari in partid, fostii oameni ai lui Crin Antonescu si fostii oameni ai lui Traian Basescu. Va reusi Iohannis sa-i tina impreuna?

8. Regionalizarea, legea finantarii partidelor politice, o noua lege electorala sunt doar trei teme mari care trebuie sa fie rezolvate de o Constitutie adaptata la realitatile Romaniei de dupa aderarea la Uniunea Europeana. Va putea Klaus Iohannis sa impuna rescrierea Constitutiei? O provocare dificila care necesita multa imaginatie politica si crearea unei puternice solidaritati in societate.

9. Desi nu are parghii pentru a interveni in economie, Klaus Iohannis va fi judecat si in functie de rapiditatea cu care ne vom dezvolta in urmatorii ani. Cred ca o mare problema pentru noul presedinte va fi aceea de a face cumva ca romanii sa simta cresterea economica si in propriul buzunar.

10. Securitatea Romaniei e o alta provocare dificila, dar care trebuie asigurata cu orice pret. Traian Basescu a reusit sa o faca prin decizii curajoase, Klaus Iohannis va trebui sa mearga mai departe si sa transforme Romania intr-un partener indispensabil pentru NATO. Doar astfel vom putea supravietui in inclestarea cu dictaturile si regimurile de teroare din apropierea noastra.

