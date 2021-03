Reactia Patriarhiei la posibilitatea unor restrictii de Pasti: "Nu este corect sa declansam speculatii in marginea unei probleme majore, imposibil de estimat acum"

"Tema imaginatelor restrictii de Pasti de anul acesta este una momentan ireala, iar cei ce se caznesc sa-i confere o artificiala consistenta, persoane din Biserica sau din afara ei, au fie un discutabil gust pentru situatii limita si conflictuale majore, fie incapacitatea crasa de a invata ceva din trecutul recent. Altfel, cum sa te trezesti ca programezi cu luni inainte restrictii imaginabile sau nu? Restrictii care raportate la cel mai ordonat si curat spatiu privat de utilitate publica din societate, acela al bisericilor, trebuie cantarite totdeauna de acum inainte cu cel mai fin discernamant dobandit dintr-o recenta si dureroasa experienta.Nu a existat si nici nu putea sa existe anul acesta vreo discutie oficiala despre restrictii de Pasti si nu este corect sa declansam speculatii in marginea unei probleme majore, imposibil de estimat acum.Indiferent de context, deciziile realiste referitoare la perioada pascala vor fi rodul exclusiv al unui dialog absolut obligatoriu dintre autoritati si cultele religioase. Un dialog lucid, onest, inter-institutionalizat, caruia nu i se face niciun serviciu prin lansarea in spatiul public a unei teme false, menita sa creeze tensiuni inutile intre stat si cultele religioase (ai caror membrii compun covarsitoarea societate civila), si sa induca un nefiresc orizont sumbru de asteptare in societatea crestina din Romania", a precizat Vasile Banescu, purtator de cuvant al Patriarhiei Romane, citat de Realitatea.net.