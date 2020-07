Klaus Iohannis a atacat la Curtea Constitutionala o lege care transfera Palatul administrativ din Focsani din proprietatea statului in administrarea Consiliului Judetean Vrancea, condus de Marian Oprisan

In data de 15 iunie 2020, Parlamentul Romaniei a transmis Presedintelui Romaniei, in vederea promulgarii o lege initiata de catre deputatul PSD de Varncea Nicusor Halici, care prevede ca "se aproba trecerea bunului imobil, format din cladire si teren aferent, situat in municipiul Focsani, Bulevardul Dimitrie Cantemir nr. 1, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege din domeniul public al statului si din administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Vrancea in domeniul public al Judetului Vrancea".