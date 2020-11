Klaus Iohannis a convocat sedinta CSAT pe 3 decembrie. Tematica referitoare la Strategia de vaccinare anti-COVID-19 in Romania, pe ordinea de zi

"Pe ordinea de zi a sedintei este inclusa tematica referitoare la Strategia de vaccinare anti-COVID-19 in Romania", mai arata comunicatul de presa al Presedintiei romane.Seful statului a afirmat miercuri ca a fost luata decizia ca mai intai sa fie discutata Strategia in sedinta Guvernului, care probabil va avea lor vinerea aceasta, iar apoi sa fie dezbatuta in CSAT."Dupa ce se aproba strategia in Guvern, ea va fi facuta publica. Va ramane o perioada in care cei de la Ministerul Sanatatii, care vor fi initiatori, vor explica despre ce este strategia, cum este gandita. Dupa ce va fi dezbatuta si probabil asumata in CSAT, voi mai face si eu niste referiri, vor exista conferinte de presa si asa mai departe", a explicat presedintele Iohannis, intr-o conferinta de presa sustinuta miercuri la Cotroceni.Acesta a adaugat ca intelege faptul ca oamenii sunt sceptici in ceea ce priveste vaccinarea impotriva coronavirusului, insa prin campania privind vaccinarea, datele vor deveni mult mai clare."Eu am inteles ca sunt oameni sceptici in ceea ce priveste vaccinarea, am inteles ca sunt chiar si persoane din zona medicala care inca sunt sceptice. Insa, prin aceasta campanie si prin procedurile de punere in circulatie a acestor vaccinuri, datele vor deveni mult mai clare. Si sunt convins ca pe masura ce campania de vaccinare va avansa, informatiile vor veni, vor fi verificate, fiindca pe masura ce se vor vaccina milioane si milioane de oameni pe tot globul, vom avea foarte repede date concludente medicale. Acest scepticism sunt convins ca va scadea si tot mai multi romani vor intelege ca asta este metoda prin care se poate stopa pandemia si alta nu e", a completat Klaus Iohannis.CITESTE SI: Iohannis: PSD a numit in functii, consecvent, multe persoane apropiate incompetente. PNL a numit persoane pregatite