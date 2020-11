Klaus Iohannis a discutat cu liderii UE despre protocoalele de testare si vaccinul Covid-19

"Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a participat joi, 19 noiembrie a.c., la reuniunea membrilor Consiliului European, in format de videoconferinta, dedicata aspectelor legate de gestionarea pandemiei de COVID-19.Videoconferinta a fost convocata de catre Presedintele Consiliului European, domnul Charles Michel, fiind cea de-a doua reuniune pe aceasta tema, dupa cea organizata la data de 29 octombrie 2020. Liderii statelor membre UE au abordat aspecte legate de gestionarea curenta a crizei sanitare generate de pandemia de COVID-19, in principal cu privire la testare, vaccinuri si masuri luate la nivel national.In cadrul interventiei sale, Presedintele Romaniei a evidentiat faptul ca intarirea coordonarii statelor membre este prioritara, in contextul in care raspandirea virusului la nivelul UE este in continuare ingrijoratoare.In ceea ce priveste testarea, Presedintele Romaniei a mentionat faptul ca este importanta asigurarea schimbului regulat de informatii si de bune practici privind strategiile si abordarile de testare. Cu privire la recunoasterea reciproca a testelor, Presedintele Klaus Iohannis a subliniat ca acest demers ar facilita libera circulatie in Uniune. Totodata, Presedintele Romaniei a aratat ca exista inca probleme specifice, care trebuie solutionate pentru a facilita o abordare comuna, cum ar fi corelarea testelor rapide cu cele RT-PCR, convenirea unui set de criterii si conditii comune pentru a se asigura un mecanism eficient.Referitor la vaccinuri, Presedintele Klaus Iohannis a apreciat eforturile Comisiei Europene in ceea ce priveste negocierile cu producatorii de vaccinuri.Presedintele Romaniei a mentionat ca, la nivel national, strategia de vaccinare anti- COVID-19 este in curs de finalizare si, in acest sens, au fost luate in considerare orientarile relevante ale Uniunii Europene si ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Presedintele Klaus Iohannis a aratat ca desfasurarea unei asemenea campanii de vaccinare pe scara larga, intr-o perioada de timp scurta, implica o cantitate foarte mare de consumabile medicale. In consecinta, Presedintele Romaniei a atras atentia ca trebuie luate toate masurile necesare pentru a evita orice deficienta care ar putea aparea in lanturile de aprovizionare.In acest context, Presedintele Klaus Iohannis a subliniat ca procedurile de achizitie comune lansate de Comisia Europeana sunt utile si reprezinta importante instrumente pe care statele membre se pot baza in campania de vaccinare.In acelasi timp, Presedintele Romaniei a reiterat importanta unei comunicari publice adecvate in ceea ce priveste vaccinarea, pronuntandu-se pentru o campanie de comunicare eficienta la nivelul Uniunii, pentru a evidentia beneficiile vaccinarii impotriva COVID-19.In ceea ce priveste abordarea pe termen lung in domeniul sanatatii, Presedintele Klaus Iohannis a salutat recentele propuneri ale Comisiei Europene privind consolidarea cooperarii in cadrul Uniunii Europene", arata un comunicat emis de Administratia Prezidentiala.CITESTE SI