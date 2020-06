Klaus Iohannis a discutat cu presedintele Consiliului European despre Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 si planul de redresare economica propus de Comisia Europeana

Ziare.

Potrivit Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, o convorbire telefonica cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, in vederea pregatirii reuniunii Consiliului European care va avea loc vineri, 19 iunie, in format de videoconferinta. "Discutia a vizat Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 revizuit si Planul de redresare economica, propuse recent de catre Comisia Europeana. Presedintele Klaus Iohannis a prezentat obiectivele principale ale Romaniei in procesul de negociere privind pachetul de propuneri al Comisiei Europene si a subliniat ca aceste propuneri reprezinta o baza buna de negociere, in vederea asigurarii resurselor pentru acoperirea nevoilor financiare substantiale din perioada post-criza COVID-19", arata sursa citata.Totodata, seful statului a evidentiat necesitatea de a ajunge cat mai curand posibil la un acord final privind viitorul buget multianual al Uniunii pentru perioada 2021-2027. Acest buget ar trebui sa fie substantial, echilibrat si capabil sa raspunda nevoilor tuturor statelor membre."Presedintele Klaus Iohannis a insistat ca alocarile pentru Romania sa fie cat mai consistente atat pentru politica de coeziune, cat si pentru agricultura, mai ales in actualul context economic dificil, aceste politici fiind absolut necesare pentru stimularea investitiilor pe termen lung. Presedintele Romaniei a reiterat faptul ca aceste politici, care si-au dovedit viabilitatea si importanta, raman relevante mai ales in situatia actuala, fiind principalele instrumente in reducerea decalajelor de dezvoltare intre statele membre ale Uniunii", mentioneaza Administratia Prezidentiala.Referitor la politica de coeziune, Klaus Iohannis a solicitat, de asemenea, o mai mare flexibilitate in absorbtia sumelor alocate acestei politici."Astfel, Presedintele Romaniei a sustinutcresterea transferurilor intre diferitele fonduri, o concentrare adecvata nevoilor reale ale tarii noastre, mentinerea ratelor de co-finantare si pre-finantare din actuala perioada de programare 2014-2020, precum si pastrarea actualei reguli de dezangajare a fondurilor europene de n+3 ani. Cu privire la Politica Agricola Comuna, Presedintele Klaus Iohannis a pledat pentru suplimentarea pentru Romanei a alocarilor pentru dezvoltare rurala. In ceea ce priveste platile directe, Presedintele Romaniei a solicitat continuarea procesului de convergenta externa a acestora, astfel incat sumele acordate fermierilor romani din bugetul Uniunii sa fie cat mai apropiate de cele din statele Europei de Vest", scrie in comunicatul Administratiei Prezidentiale.Presedintele Klaus Iohannis a salutat propunerea Comisiei Europene privind infiintarea unui program nou dedicat domeniului sanatatii - EU4Health si a insistat pentru asigurarea echilibrului geografic in ceea ce priveste cadrul de implementare, subliniind ca acest program trebuie privit intr-o logica de cooperare si incluziune. Referitor la Planul de redresare economica propus de Comisia Europeana, Iohannis a sustinut asigurarea unui acces rapid si eficient la finantare pentru toate statele membre, in vederea recuperarii optime in urma crizei."Presedintele Klaus Iohannis a pledat pentru o pondere mai mare a componentei de granturi comparativ cu cea de imprumuturi in totalul sumelor alocate pentru redresarea economica. De asemenea, Presedintele Romaniei s-a pronuntat pentru o perioada cat mai lunga in ceea ce priveste implementarea noului instrument de redresare economica, astfel incat sumele alocate statelor membre sa poata fi absorbite integral si eficient. Precizam ca, in actuala perioada de programare 2014-2020, Romania beneficiaza de fonduri din bugetul Uniunii Europene in valoare de circa 45,6 miliarde de euro (in preturi 2018), iar Presedintele Klaus Iohannis face toate demersurile la nivel european, alaturi de Guvern, ca tara noastra sa obtina fonduri semnificativ mai mari in urmatorul exercitiu financiar 2021-2027. Toate aceste fonduri vor putea fi accesate pentru proiectele destinate dezvoltarii Romaniei in beneficiul cetatenilor", mai arata sursa citata.