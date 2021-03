Klaus Iohannis a promulgat Legea bugetului de stat pentru anul 2021

Administratia Prezidentiala anunta ca presedintele Klaus Iohannis, a semnat luni, 8 martie 2021, decretul pentru promulgarea bugetului pentru anul 2021.Presedintele Iohannis a semnat urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021 (PL-x 111/23.02.2021);Decret privind promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2021 (PL-x 109/23.02.2021); Decret privind promulgarea Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021 (PL-x 110/23.02.2021).Potrivit Administratiei Prezidentiale, bugetul pe 2021 va permite dezvoltarea Romaniei in sectoare esentiale, care adesea au fost "ignorate" in trecut."Investitiile, reformele si cresterea economica sunt pilonii pe care este construit bugetul pentru 2021, astfel incat sa fie respectate totodata principiile responsabilitatii fiscal-bugetare si al sustenabilitatii finantelor publice. Tinta de deficit bugetar , de 7,16% din PIB , indica un efort considerabil de consolidare bugetara, care nu impovareaza cetateanul prin noi taxe si impozite. Astfel se creeaza premisele unei cresteri economico-sociale echilibrate si sustenabile.Bugetul pe anul 2021, axat preponderent pe investitii si pe accesarea fondurilor europene, va permite dezvoltarea Romaniei in sectoare esentiale, prea adesea ignorate in trecut. Sunt alocate sume semnificative pentru investitii in infrastructura de transport, spitale si scoli, dar si pentru continuarea eforturilor de gestionare a campaniei de vaccinare, precum si a riscurilor asociate crizei sanitare si economice provocate de pandemia de COVID-19. Investitiile majore asigura sustinerea mediului de afaceri, noi oportunitati de dezvoltare si crearea de locuri de munca mai bine platite", arata sursa citata.Cresterea ponderii in PIB a veniturilor din fonduri europene echivaleaza, sustine Administratia Prezidentiala, cu un "angajament ferm al Guvernului de a beneficia pe deplin de investitiile din fondurile europene si de Planul National de Redresare si Rezilienta"."Totodata, obiectivul de eficientizare a cheltuirii banului public nu se poate realiza, pe termen mediu, fara o ampla reforma a cadrului fiscal-bugetar si a sistemului de administrare fiscala. Doar prin reforme autentice, care sa genereze transparenta si eficienta in sistemul administrativ, veniturile la bugetul de stat vor inregistra cresteri sustenabile, de care Romania are nevoie in anii urmatori", mai sustine Administratia Prezidentiala.Camera Deputatilor si Senatul a adoptat, in plenul reunit de marti, proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2021, in forma initiata de Executiv, fara amendamente. Si proiectul legii bugetului de stat pe acest an a fost adoptat de Parlament in forma propusa de Guvern.