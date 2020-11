Klaus Iohannis a sesizat CCR asupra legii privind suplimentele alimentare

Legea stabileste cadrul legal referitor la suplimentele alimentare, comercializate ca produse alimentare si prezentate ca atare. In acest sens, actul normativ transpune in dreptul intern Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului referitoare la apropierea legislatiilor statelor membre privind suplimentele alimentare si creeaza cadrul juridic necesar punerii in aplicare directa a Regulamentului (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind adaosul de vitamine si minerale, precum si de anumite substante de alt tip in produsele alimentare, si a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, precum si a Regulamentului (UE) nr. 515/2019 al Parlamentului European si al Consiliului privind recunoasterea reciproca a marfurilor comercializate in mod legal in alt stat membru.Totodata, legea sesizata la CCR stabileste Ministerul Sanatatii ca autoritate competenta in domeniul suplimentelor alimentare pe baza de: vitamine; minerale; amestecuri de vitamine si/sau minerale; substante cu efect nutritional sau fiziologic, altele decat vitamine si minerale; amestecuri de vitamine si/sau minerale cu substante cu efect nutritional sau fiziologic, altele decat vitamine si minerale; amestecuri de vitamine si/sau minerale cu extracte vegetale si/sau animale; amestecuri de vitamine si/sau minerale cu extracte vegetale si/sau animale, cu substante cu efect nutritional sau fiziologic, cu plante si/sau produse ale stupului."De asemenea, sunt reglementate conditiile generale privind introducerea pe piata a suplimentelor alimentare, pe baza certificatului de notificare, in acord cu Regulamentul nr. 515/2019, precum si modul de etichetare si de efectuare a publicitatii suplimentelor alimentare", mai arata seful statului in textul sesizarii.Presedintele Iohannis sustine ca pe 30 octombrie 2012, Senatul, in calitate de prim for sesizat, a respins proiectul de lege privind suplimentele alimentare, insa Camera Deputatilor l-a adoptat pe 20 octombrie a.c., cu un numar de 26 amendamente admise, potrivit raportului comun al Comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara si servicii specifice si al Comisiei pentru sanatate si familie.Totodata, forma initiatorului, avuta in vedere, dezbatuta si respinsa de prima Camera competenta, prevedea, in domeniul suplimentelor alimentare, o competenta partajata a autoritatilor, intre Ministerul Sanatatii, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Agentia Nationala Anti-Doping, in functie de compozitia de baza a acestor suplimente."Insa, potrivit art. 1, respectiv art. 10 din forma legii adoptate de Camera Deputatilor, in calitate de Camera decizionala, Ministerul Sanatatii este stabilit ca unica autoritate competenta in domeniul suplimentelor alimentare, atat in procedura de introducere pe piata, cat si in cea de constatare a faptelor de incalcare a legii si de aplicare a sanctiunilor contraventionale.Analizand parcursul legislativ al legii criticate si comparand formele acesteia din momentul initierii si de la momentul adoptarii se poate observa ca in Senat, ca prima Camera sesizata, textele si solutiile mai sus amintite nu au fost dezbatute, legea dedusa controlului fiind semnificativ modificata de catre Camera decizionala fata de forma initiatorului si implicit a primei Camere sesizate. Prin urmare, prima Camera sesizata nu a avut ocazia sa analizeze, sa dezbata si sa hotarasca asupra solutiilor legislative nou introduse de Camera decizionala", mai arata textul obiectiei de neconstitutionalitate.CITESTE SI