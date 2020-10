UPDATE VIDEO Klaus Iohannis: Atitudinea prefectului Capitalei este inacceptabila. Acest lucru nu trebuie sa ramana fara urmari

Iohannis: Atitudinea prefectului este inacceptabil

Iohannis: Eu cred ca medicii romani sunt foarte buni

Iohannis: In aceasta perioada nu cred ca e cazul sa cautam vinovati. E cazul sa cautam solutii

Din nefericire, asa cum se intampla peste tot in Europa si noi ne confruntam cu o crestere accentuata a infectarilor. Capitala a depasit acel indice de 3 la mia de locuitori, fapt ce plaseaza Bucurestiul in scenariul rosu.O data depasit acest prag este importanta obligativitatea instituite noi masuri care sa reduca acest indice.Autoritatile locale au responsabilitatea de a implementa aceste masuri.La nivelul Capitalei nu a existat un plan coerent astfel incat populatia sa fie pregatita.Atitudinea prefectului Capitalei si modul in care acesta a reactionat sunt inacceptabile si acest lucru nu trebuie sa ramana fara urmari.Probabil ati urmarit astazi s-a decis in comitetul local sa se puna in aplicare masurile prevazute in metodologie. Elevii nu vor mai merge la scoala, restaurantele, barurile vor fi inchise in interior, purtatul mastii in spatii deschise va fi obligatoriu. Evident ca daca nu se opreste pandemia, atunci expertii vor veni cu recomandari suplimentare. Dupa cum ne-au spus specialistii, acum aceste masuri decise la nivelul Bucurestiului sunt cele necesare.Oamenii au dreptul sa fie preveniti, informati, sa fie luati in serios si au dreptul sa primeasca toate informatiile in timp util.Nu cred ca familiile au fost incantate sa afle duminica ca marti se va decide privind trecerea scolilor online.Intreaga societate a fost aruncata in haos de pandemie si evident si scolile. E clar sa s-au luat solutii bune, dar s-au facut si erori. Si eu si autoritatile invatam din mers. Dar nu cred ca e cazul sa mergem cu aceste evaluari - ca totul este haotic. Exista exceptii si ele trebuie corectate.Intrebat daca Romania ar putea apela la sprijin european, presedintele a transmis: "Eu cred ca medicii romani sunt foarte buni si pana in momentul de fata au facut foarte, foarte bine. Avem chiar o promotie de medici tineri care sunt interesati sa intre direct in prima linie si in viitorul apropiat vom avea un numar de medici tineri care se vor implica si in aceste sectii. Cred ca putem sa gestionam situatia in continuare.Acum cateva luni de zile medici de la noi au mers in alta parte si au ajutat. Au facut o treaba foarte buna si o impresie foarte buna acolo".Guvernul lucreaza la acest chesituni si in fiecare zi mai apare cate un progres si lucrurile se vor rezolva. Trebuie sa ne obisnuim cu faptul ca aceasta pandemie ne-a luat pe nepregatite. Cand a venit pandemia la noi, rezervele erau pe zero. Asa le-a lasat Guvernul PSD pe zero. De atunci gestionam pandemia, acolo unde ar fi trebuit sa existe o rezerva. S-a inceput cu achizitiile de tablete. Din varii motive ele nu au fost duse la bun sfarsit, insa lucrurile se vor rezolva.Noi aici vorbim de o catastrofa, nu de niste detalii administrative si ceea ce facem e sa prevenim sa apara o generatie pierduta.Iar pentru acei copii care nu au acces, se cauta solutii pentru fiecare elev in parte. Problema e imensa si contine mai multe fatete, decat poate ca intr-o scoala sau alta nu toti copii au primit materialul pentru a participa online.Imi doresc tare mult ca pana la finalul anului scolar sa putem spune ca am reusit sa dotam scolile, ca fiecare elev are acces la online si sa vedem ca pandemia e de domeniul trecutului.Despre cei doi PNL -isti infectati dupa o nunta cu 700 de persoaneCu siguranta aceste petreceri, nunti, botezuri, cu numar mai mare de persoane, au contribuit semnificativ la aparitia bolii.Declaratia de presa a lui Klaus Iohannis vine in contextul in care situatia cu privire la pandemia de coronavirus se agraveaza in Romania si sunt probleme la sectiile ATI. De asemenea, in Bucuresti rata de incidenta a depasit 3 la mia de locuitori.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat duminica 3.920 de noi cazuri de infectare cu SARS-COV-2, numarul total al imbolnavirilor ajungand astfel la 180.388. In ultimele 24 de ore, s-au inregistrat si 60 de decese, bilantul fiind de 5.872. In prezent, 749 de persoane sunt internate la Terapie Intensiva. Bucurestiul a trecut de pragul de 3 in ceea ce priveste incidenta cumulata a cazurilor din ultimele 14 zile raportate la mia de locuitori.Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta se va intruni la ora 15.00, luni, pentru a dispune an Capitala masurile prevazute in hotararea Guvernului privind prelungirea starii de alerta, a declarat premierul Ludovic Orban , in conditiile in care duminica incidenta privind infectarile a depasit cifra de 3 la mia de locuitori. Seful Executivului a precizat ca activitatea crestelor si afterschool-urilor nu va fi afectata de noile restrictii.Intrebat daca se impune reforma CCR privind componenta Curtii, presedintele a spus ca "acum trebuie sa ne ocupa prima data de legile justitiei care trebuie reparate. Asta e etapa in care ne aflam acum, dar am putut sa vedem cu totii ca e nevoie de o modernizare a Constitutiei. Am avut situatii care nu au avut solutii constitutionale simple, unele nu au avut deloc solutii, va amintesc doar de situatia alegerilor anticipate care ar fi fost foarte bune pentru a intra cu un Guvern nou, un Parlament nou in aceasta etapa. Nu s-a putut. Cu siguranta e nevoie de o modernizare a capitolului care se refera la CCR".Alegerile parlamentare au fost stabilite conform legii si vor avea loc pe 6 decembrie, iar in ceea ce priveste gestionarea pandemiei Parlamentul a aprobat Legea 55 si autoritatile impreuna cu Guvernul gestioneaza acest proces Referitor la fondurile eruopene care ar fi blocate:Aceste chestiuni au fost discutate la Bruxelles si intr-adevar negocierile intre Consiliul European si PE merg un pic mai greu. I-am incurajat pe toti sa se reuneasca si sa caute solutii pentru deblocare. Ar fi pacat sa pierdem vremea si sa nu obtinem aceste fonduri europene.Eu cred ca lucrurile vor merge mai departe, va fi aprobat bugetul in varianta normala, in 2021 vom intra pe bugetul european si vom putea sa folosim acesti bani europeni."Am participat astazi la Summitul Initiativei Celor Trei Mari. Initiativa va contribui in perioada post pandemie la redresarea economica.Obiectivul principal al Romaniei e implementarea proiectelor strategice de interconectare, un pas fiind finalizarea primei faze a proiectului BRUA si trecerea la faza doi. Am tinut sa subliniez importanta caii ferate Rail to Sea care leaga portul Constanta si Dansk.Aceste proiecte au nevoie de finantare substantiala si de aceea pe langa resursa fondului de investitii din Initiativa Celor Trei Mari ar trebui si fonduri guvernamentale.Am avut un summit bun, fiind totodata conturate liniile principale de actiune pentru perioada urmatoare", a declarat presedintele Iohannis.Nu cred ca poate face parte dintr-un razboi hibrid pentru ca credicniosii au vrut sa participe la un eveniment religios, insa trebuiau sa resepcte masurile Guvernului. Sa poarte masca. Cei care nu au respectat masurile vor fi trasi la raspundere.Voi cere informare la MS si vom vedea de ce s-au raporta zero si voi cere explicatii pentru asta. Este ciudat sa se raporteze zero.Citeste si: