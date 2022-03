Klaus Iohannis cere sa se adreseze Parlamentului

Presedintele Klaus Iohannis a trimis o scrisoare presedintilor Senatului si Camerei Deputatilor, Calin Popescu Tariceanu si Valeriu Zgonea, in care cere sa se adreseze Parlamentului.

"Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis vineri, 11 decembrie a.c., o scrisoare Presedintelui Senatului, domnul Calin Popescu-Tariceanu, si Presedintelui Camerei Deputatilor, domnul Valeriu-Stefan Zgonea.

Presedintele Klaus Iohannis solicita, in conformitate cu prevederile Art. 88 din Constitutia Romaniei, sa adreseze Parlamentului un mesaj cu ocazia implinirii unui an de mandat, in sedinta reunita a celor doua Camere, din data de 16 decembrie, ora 11:00", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.

Iohannis vorbeste prima data in Parlament de cand a depus juramantul: Un Parlament slab inseamna o veriga slaba

Iohannis: Ne dorim un parlament mai mic. Sa renuntam la populism si electoralism

De la preluarea mandatului, Klaus Iohannis s-a adresat senatorilor si deputatilor de trei ori. Prima alocutiune a avut loc in luna februarie, cand presedintele a cerut ca pana la finalul sesiunii parlamentare sa existe o noua legislatie privind alegerile.

A doua oara, Klaus Iohannis s-a adresat Parlamentului in luna iunie, prezentand noua Strategie Nationala de Aparare. Klaus Iohannis le-a promis senatorilor si deputatilor ca va veni in fata lor la fiecare inceput de sesiune parlamentara.

Iohannis, sageti catre Ponta si alesii vizati de justitie: Faci pasul inapoi cand afectezi imaginea tarii. Coruptia nu e mai presus de lege

Presedintele s-a adresat ultima data plenului reunit al Parlamentului in 16 septembrie, prilej cu care a criticat schimbarile prea dese de legi, a vorbit despre necesitatea imbunatatirii sistemului de educatie si a abordat din nou tema refugiatilor.

Ce a spus Iohannis in Parlament: mai putine legi, fara coruptie, Romania solidara cu UE (Video)

Seful statului a criticat faptul ca economia si societatea din Romania sunt afectate de schimbarile prea dese ale legilor. In plus, a facut apel la recredibilizarea sistemului legislativ al tarii noastre.

Klaus a adus din nou in discutie tema educatiei si cea a crizei refugiatilor, subliniind totodata si dorinta ca, la sfarsitul mandatului sau, tema coruptiei sa nu mai figureze printre preocuparile din tara noastra.

Nu in ultimul rand, si-a exprimat dorinta privind pregatirea centenarului Marii Uniri si a preluarii presedintiei Consiliului Uniunii Europene, de catre tara noastra, in 2018 si 2019.

I.O.

