Klaus Iohannis, cu referire la pandemia de COVID-19: "Falsificarile realitatii si cuvintele mincinoase au ucis mii de oameni"

Seful statului a precizat ca falsificarea realitatii si minciunile "au ucis mii de oameni prin ducerea in derizoriu a evidentei si negarea adevarului". Acesta a adaugat ca exista actiuni si discursuri populiste care tulbura viata societatilor noastre si avem obligatia sa ramane vigilenti si sa respingem aceste "acte sordide"."Pactul Ribbentrop-Molotov, semnat pe 23 august 1939, a insemnat inceputul celei mai intunecate perioade din istoria recenta pentru Europa Centrala si de Est. Baile de sange, milioanele de vieti curmate, crimele in masa, actele de genocid, deportarile, atitudinea dispretuitoare fata de drepturile si libertatile fundamentale au fost consecintele traumatizante ale acestui crud si cinic pact. Jumatate din continentul european s-a confruntat cu cele mai odioase acte ale regimurilor totalitare, dictaturile provocand moarte si suferinta timp de mai multe decenii, inclusiv dupa sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial", a afirmat duminica Klaus Iohannis.Seful statului a adaugat ca amintirea pactului criminal din 1939 si a efectelor sale tragice rrebuie sa educe si sa impiedice incercarile de falsificare a istoriei."Amintirea pactului criminal din 1939 si a efectelor sale tragice trebuie sa educe, sa indrume, sa avertizeze si sa impiedice incercarile de falsificare a istoriei. Cunoasterea istoriei este in stransa legatura cu progresul democratic. Democratia autentica se consolideaza, in mod natural, intr-o societate care isi cunoaste si isi asuma istoria. De aceea, condamnarea ferma a fascismului si comunismului nu este o formalitate ori o simpla evocare, ci reprezinta un act necesar pentru protejarea si promovarea principiilor democratice si ale statului de drept", a completat presedintele Romaniei.Iohannis a mai precizat ca in aceasta zi ne amintim si de curajul Regelui Mihai si eroismul armatei care au reusit "sa redea natiunii demnitatea si tarii noastre cursul care a condus-o la victoria aliatilor de acum 75 de ani"."In aceasta zi ne amintim si omagiem actul curajos al Regelui Mihai si eroismul Armatei romane, care au reusit, la 23 august 1944, sa redea natiunii demnitatea si tarii noastre cursul care a condus-o la victoria aliatilor de acum 75 de ani. Cred cu tarie ca, in ciuda numeroaselor falsificari si minciuni inventate vreme de aproape jumatate de veac, acest eveniment trebuie sa ramana in istorie ca un exemplu remarcabil de viziune, responsabilitate, sacrificiu, unitate si solidaritate", a mai spus seful statului.El a subliniat, ca in contextul pandemiei de coronavirus, trebuie sa fim vigilenti in a discerne tentativele de falsificare a realitatii si minciunile."In aceasta perioada dificila, cand intreaga lume se confrunta cu efectele pandemiei de COVID-19, falsificarile realitatii si cuvintele mincinoase au ucis mii de oameni prin ducerea in derizoriu a evidentei si negarea adevarului. In fata unui asemenea comportament intunecat si las, trebuie sa fim vigilenti in a discerne aceste amenintari in continua schimbare. Sa fim fermi si abili in confruntarea cu falsurile si sa nu ne aratam fragili in fata tentativelor de inselare a semenilor nostri", a explicat Iohannis.Presedintele a precizat ca "in vremurile pe care le traim, actiuni si discursuri populiste si extremiste tulbura viata societatilor noastre"."In fata acestor acte sordide, avem obligatia sa ramanem vigilenti si sa respingem energic si ferm orice incercare de glorificare a regimurilor totalitare si de creare de noi mituri sau versiuni istorice menite sa vulnerabilizeze sistemul de valori europene. Ne confruntam cu provocari exceptionale, care ne cheama sa actionam in unitate si solidaritate. Este nevoie de un efort comun pentru a garanta si proteja democratia, statul de drept, drepturile si libertatile fundamentale, precum si demnitatea umana. Trecutul nu mai poate fi schimbat, dar viitorul depinde de fiecare dintre noi. Politicienii care refuza din nou sa asculte vocea poporului demonstreaza ca nu au inteles ca victoria impotriva regimurilor totalitare si dictatoriale a fost platita cu pretul vietii multora care au luptat cu dedicatie si curaj pentru libertatea noastra", a adaugat Klaus Iohannis.Seful statului a afirmat ca doar prin cunoasterea adevarului istoric putem garanta pacea si prosperitatea."Putem garanta pacea si prosperitatea doar prin cunoasterea adevarului istoric. Generatiile tinere trebuie sa cunoasca ororile, represiunile in masa, crimele si suferintele pe care, cu buna stiinta, le-au provocat regimurile totalitare, sub diferite forme. Noi trebuie sa respectam datoria sacra de a onora si pretui amintirea si sacrificiul victimelor inocente. Amintindu-le, nu le onoram doar memoria, ci ne aparam viitorul in fata raului! Ziua de 23 august, ziua Pactului Ribbentrop-Molotov, a fost stabilita de Parlamentul European, printr-o Declaratie din anul 2008, ca Ziua Europeana de Comemorare a Victimelor Nazismului si Comunismului. Totodata, in anul 2011, Parlamentul Romaniei, prin Legea nr. 198, a declarat ziua de 23 august Ziua Comemorarii Victimelor Fascismului si Comunismului", a conchis presedintele Iohannis.