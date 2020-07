Klaus Iohannis, declaratii dupa vizita la fabrica Ford: Craiova e o locatie economica de prima mana in Europa

"Dati-mi voie, dragi craioveni, in primul rand sa va spun ca sunt foarte bucuros ca am revenit astazi aici in Craiova. Am primit invitatia de la domnul Pearson sa facem o vizita in fabrica Ford si cu aceasta ocazie am vazut ce noutati avem aici. Am vazut o echipa dedicata, oameni harnici si cred ca e un semn foarte bun pentru locatia economica Craiova. Despre echipa Ford pot sa spun fara nicio retinere ca e una foarte performanta si intreaga echipa Ford de la conducere pana la angajatii care lucreaza sunt exemple foarte bune pentru cum trebuie sa functioneze o uzina. Am auzit ca exista intentii de extindere a fabricii", a afirmat Klaus Iohannis miercuri la Craiova.Seful statului a oferit cateva detalii din discutiile care le-a avut cu reprezentantii autoritatilor locale din Craiova."La sosirea in aeroport am avut si o intalnire cu reprezentantii autoritatilor locale si le-am spus cateva lucruri. In primul rand locatia economica Craiova e extrem de importanta pentru mine, dar si pentru Romania. Craiova e o locatie economica de prima mana in Europa si pentru asta e nevoie de investitie si de extindere. Stiti ca am negociat 80 miliarde euro bani europeni pentru Romania, bani care vor putea fi folositi cu mare succes. I-am invitat sa pregateasca din timp proiecte pentru Craiova, pentru judet, pentru intreaga regiune, pentru infrastructura, dezvoltare. De asta m-am batut acolo pentru bani europeni, nu pentru mine, pentru Romania si pentru restartarea Romaniei", a completat Iohannis.Presedintele Romaniei a adaugat ca a facut un test drive cu noul model Ford si a subliniat importanta industrie automotive in Romania."Am avut ocazia sa vad noul model, am facut un test drive. Mi-a placut masina si cred ca e important ca Romania sa fie cunoscuta pentru astfel de uzine de mare succes. Industria automotive e vitala pentru Romania, dar nu numai ca e vitala, aici industria automotive se poate dezvolta foarte mult. Acum avem si banii pentru a face investitiile astfel incat Romania sa fie mult mai atractiva. Tin sa felicit pe dl Pearson si echipa Ford Craiova si abia astept sa ma intorc sa vad cum se dezvolta lucrurile aici in Capitala Baniei", a conchis seful statului.