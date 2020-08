Klaus Iohannis, declaratii privind majorarea pensiilor si alocatiilor: "Nu putem ca pensionarii si copiii sa plateasca nota de plata pentru pandemie si recesiunea economica"

Intrebat ca mediator cum va actiona pentru a fi respectate de catre Executiv legile promulgate cu privire la majorarea punctului de pensie cu 40% si dublarea alocatiilor, presedintele a afirmat:"Nimeni nu si-a dorit aceasta pandemie. Absolut nimeni nu cred ca si-a dorit pentru Romania o criza economica. Dar epidemia a venit si a aparut si criza economica. Cred ca lucrurile trebuie rezolvate. In paralel, cred ca lumea vrea sa castige mai bine si guvernantii vor sa dea bani mai multi oamenilor care au asteptari. Insa trebuie sa si poti face acest lucru. Daca se reduc veniturile, e clar ca nu se pot mari cheltuielile. Totusi, am spus de la bun inceput si ma bucur ca im PNL s-au gasit foarte multi politicieni care au aceeasi parere, am spus ca nu putem ca pensionarii si copiii sa plateasca nota de plata pentru pandemie si recesiunea economica".Presedintele a subliniat ca marea majoritate a specialistilor au spus ca nu se pot majora nici pensiile, nici alocatiile si a solicitat Guvernului sa le majoreze cat se poate."In ceea ce priveste majorarea punctului de pensie se majoreaza totusi. Nu vorbim de altceva. Este o majorare atat cat s-a putut acum. Mai incolo, cand economia isi va reveni, cu siguranta se vor cauta solutii pentru majorari ulterioare", a subliniat Iohannis.