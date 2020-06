Klaus Iohannis, despre cresterea numarului de bolnavi cu COVID-19: "Revenirea la starea de urgenta este ultima solutie"

Ziare.

"Revenirea la starea de rugenta este ultima solutie cand vedem ca nimic altceva nu functioneaza. Eu ma gandesc ca totusi va functiona, de asta ne intalnim, de asta vorbim, ca impreuna cu romanii sa stapanim aceasta epidemie.", a declarat Klaus Iohannis.De asemenea, Klaus Iohannis si-a exprimat ingrijorarea privind numarul de cazuri in continua crestere."Sunt ingrijorat fiindca am vazut in ultimele zile, in fiecare zi, un numar mare de noi pacienti care sunt infectati cu noul viru. Si astazi sunt peste 300 de persoane care au fost detectate cu acest virus. Cred ca este cazul sa subliniez din nou cateva lucruri: s-a renuntat la multe restrictii, dar trebuie sa fiu foarte clar.", a declarat Presedintele.Klaus Iohannis a vizitat joi, 18 iunie, unitatile mobile de terapie intensiva din Capitala, de la Pavilionul Romexpo. In acest context, presedintele a tinut sa le atraga atentia romanilor ca "virusul nu a plecat in vacanta " si ca pericolul inca exista.