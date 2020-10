VIDEO Klaus Iohannis, despre explozia de imbolnaviri de COVID-19: "Nu putem amana alegerile"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Seful statului vorbeste despre masurile care trebuie luate in contextul exploziei cazurilor de COVID-19. Reamintim ca miercuri s-a inregistrat un numar record de imbolnaviri, 2.958 de cazuri. - Tendinta este una de crestere accentuata, care duce la aglomerarea spitalelor si sectiilor de terapie intensiva. Masurile de restrictie sunt inevitabile, cu cat mai repede sunt respectate aceste masuri, cu atat mai bine. Situatia este complicata nu numai in Romania. Sistemele de sanatate din toate tarile lumii au fost supuse unei mari presiuni, iar medicii au facut eforturi uriase pentru a salva vietile oamenilor. Transmit un mesaj de recunostinta personalului medical din Romania pentru profesionalism. Acesti oameni etraordinari merita respectul si admiratia noastra pentru ca sunt in prima linie a luptei cu virusul.- Vreau sa-i asigur pe medici ca sunt alaturi de ei si impreuna vom face fata acestei crize. Este o lupta in care avem cu totii o mare responsabilitate. Am spus-o si am sa o repet, oricat ne-am dori, situatia epidemiologica nu ne permite introarcerea la realitatea pe care am avut-o inainte de izbucnirea pandemiei- Vrem sa mergem pe un drum care duce la o explozie de cazuri si la supraaglomerarea spitalelor? Este un drum la capatul caruia ne asteapta multa suferinta si pierderi incomensurabile.- Purtarea mastii, evitarea aglomeratiilor, munca de la domiciliu, ne ajuta sa tinem sub control epidemia. Oricate masuri ar impune statul, ele isi pierd din eficienta daca unii dintre semenii nostri refuza sa participe la acest efort colectiv- Virusul care ne-a bulversat existenta ia vieti. Un comportament rational poate salva viata semenilor nostri, haideti sa dam dovada de solidaritate si sa depasim impreuna cu bine aceste momente dificile- Planul este de a creste numarul de testari. Daca ne uitam pe date numarul de testari creste de la o saptamana la alta. Astazi am avut peste 27 de mii, este insa o dubla problema, nu doar aparatele cu care se testeaza sunt poate inca insuficiente, asta se rezolva sigur, personalul calificat nu poate fi achizitionat peste noapte, pregatirea cadrelor de specialitate dureaza ani si ani, avem laboratoare care in continuare doresc sa faca aceste testari, nu trebuie sa ne asteptam la minuni- Vom reactiona si autoritatile vor actiona local si regional. Nu este nevoie sa inchidem toata tara, daca avem focare semnificative in anumite judete acolo se va actiona. S-a introdus de specialisti acea scala care ne va spune daca trebuie sa luam anumite masuri sau nu.- Avem in continuare situatii diferite. Sunt comune in care nr de bolnavi este mare, sunt de asemenea orase si comune in care aproape ca nu exista bolnavi, trebuie sa se actioneze local, tintit- Cu siguranta avem situatii diferite, politica romaneasca este amenintat de psd, sanatatea publica este amenintata de covid. Dupa alegeri este evident ca aceasta griija a nr de bolnavi ne ineterseaza mai mult decat alegeri. Va rog sa nu facem o confuzie intre abordarea politica care este normala, dar este clar ca abordarea politica este una, abordarea publica in situatia de pandemie trebuie sa fie una aplicata care se bazeaza pe masurile impuse de experti. Nu se poate astepta nimeni ca guvernul singur sa stapaneasca epidemia, autoritatile au partea lor de raspundere, dar fiecare dintre noi are raspundrea probabil mai mare pt ca boala nu se raspandeste din institutie in institutie, ci de la om la om- Cateodata politicienii se baga si unde nu trebuie, PSD a tinut in parlament o lege care permite guvernului sa ia masuri pentru oprirea epidemiei- Cultura este unul dintre domeniile extrem de mult afectate, e vorba de masuri care se iau de autoritati la recomandarile expertilor. Din pacate cultura de cele mai multe ori s-a manifestat prin spectacole si la spectacole se intalnesc oamenii, expertii considera ca riscul este mai mare- Alegerile trebuie sa aiba loc, nu putem sa continuam fara un parlament cu puteri depline, chiar daca ar ramane nu mai poate sa dea legi organice. Cu cat am putea sa amanam alegerile? Nu cred ca cineva isi imagineaza ca peste 3 luni situatia va fi mai buna in iarna spre primavara fata de 6 decembrie- In CNA sunt unele persoane foarte calificate, independente care isi fac treaba foarte bine. Stim ca CNA-ul este constituit pe baza unui vot politic, reflecta situatia din parlament, deja ne dam seama ca este un pic problematic. Pentru CNA trebuie gasita alta lege de functionare pentru a avea persoane independente in CNA care sa ia masuri asa cum se cuvine, sunt persoane competente dar CNA-ul in ansamblu putea sa faca o treaba mai buna.- Cred ca s-au luat deciziile bune, dar o pandemie nu este o decizie politica si o pandemie nu este un ghinion, este o catastrofa cu care trebuie sa traim pana cand gasim solutiile vaccinului sau tratamentului. Aceasta pandemie nu a fost alegerea nimanui, a venit tinand cont cine este la guvernare, dar ince incet am invatat cate ceva despre acest virus, cum poate fi ingradita raspandirea si in consecinta putem sa avem o viata cat de cat apropiata de normalitate, putem sa avem o economonie cat de cat functionala. Foarte regretabil, avem foarte multi oameni care au murit de aceasta boala. Daca vom respecta restrictiile, boala nu va disparea dar se va raspandi mult mai incet, sistemul de sanatate va face fata- Nu intentionez sa am initiativa si sa dau servicilor atibutii in cazul proceselor penale. Aceste lucruri se fac de catre procuror , iar judecarea spetelor se face de catre judecator. Serviciile se ocupa de problemele lor, iar daca in cursul activitatii lor sesizeaza posibile fapte penale, da, sesizeaza parchetul competent, fara sa furnizeze probe. Nu intentionez sa modific sau sa solicit modificarea legilor in sensul de a reveni la situatia anterioara (n.r. - in care serviciile secrete furnizate probe in cursul anchetelor penale).- Alegerile vor fi pe 6 decembrie, ele sunt proclamate, pregatite, se merge mai departe. Mandatul parlamentului nu poate fi prelungit prin lege, este consfintit prin constitutie. Legea nu poate scoate din functiune constitutia. Oricate proiecte de legi ar pune pe masa unii parlamentari care nu se satura si vor sa mai ramana acolo sa mai surubareasca, aceste lucruri nu sunt valabile prin Constitutie. Ar fi fost excelent ca aceasta discutie sa aiba loc acum 1-2 ani, parlamentul poate sa stabileasca prin lege anumite lucruri si daca CCR a constatat ca parlamentul de principiu poate sa faca acest lucru este adevarat, dar temporizare anu a fost buna. Daca majoritate ar fi fost de buna credinta, dar stim ca PSD -ul nu este de buna credinta- Nu alegerile si nu procesul electoral au dus la aceste cresteri- Este foarte clar ca economia isi va reveni mai repede daca vor exista din partea Guvernului mai multe stimulente si programe de interventie a sprijinirii economiei. Cu totii suntem de acord ca aceste masuri trebuie puse in practica