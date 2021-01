Klaus Iohannis, despre fostul ministru Costel Alexe: "M-as astepta cel putin sa se autosuspende din functiile pe care le detine"

"Cred ca aceasta discutie trebuia sa aiba loc demult si sa fie mult mai scurta. Am spus dintotdeauna ca persoane urmarite penal sau penali nu au ce cauta in functii publice. Nu stiu daca trebuia sa discute PNL mai repede sau nu. Insa daca dl Alexe va fi cercetat penal, atunci cu siguranta eu m-as astepta cel putin sa se autosuspende din functiile pe care le detine", a declarat Iohannis, intrebat in legatura cu faptul ca liderul PNL Ludovic Orban a anuntat ca va analiza situatia si solicitat sa precizeze daca in opinia sa Alexe trebuie sa demisioneze si PNL sa ii retraga sprijinul politic.Fostul ministru al Mediului Costel Alexe este urmarit penal de Directia Nationala Anticoruptie pentru luare de mita si instigare la delapidare. In acelasi dosar este urmarita penal si o persoana cu functie de conducere intr-o societate din siderurgie, pentru dare de mita si delapidare.Alexe ar fi pretins de la acea persoana produse din tabla, pentru a aloca gratuit acelei fabrici certificate de emisii de gaze cu efect de sera si a monitoriza masurile de inchidere a unei halde de zgura. Costel Alexe ar fi primit acele produse, in cantitate de 22 de tone si in valoare de 103.000 lei, la o firma administrata de o ruda.Liderul PNL, Ludovic Orban , considera ca presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, care este urmarit penal intr-un dosar instrumentat de DNA, isi poate continua mandatul la sefia CJ, intrucat nu exista nicio prevedere legala care sa prevada contrariul. El spune ca o eventuala demisie din motive morale este o decizie care apartine exclusiv lui Costel Alexe si care nu poate fi impusa de catre PNL.