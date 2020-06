Klaus Iohannis, despre lupta impotriva extremismului: "Sa nu devenim, fara sa ne dam seama, martori tacuti la relativizarea Holocaustului"

Ziare.

"In urma cu 79 de ani, un eveniment sangeros a marcat profund trecutul nostru si va continua sa ne umbreasca istoria si sa ne tina in alerta constiintele. Unul dintre cele mai teribile pogromuri din al Doilea Razboi Mondial s-a petrecut la Iasi, unde acte de o cruzime greu de imaginat au adus comunitatii locale o trista faima de abdicare de la valorile fundamentale ale umanitatii. Evreii au fost vanati, maltratati si asasinati, inclusiv in curtea chesturii locale, aceste actiuni extrem de violente prefatand imbarcarea evreilor in trenuri de marfa, sub consemnul ca vor fi deportati. Mii de suflete au fost ucise, in caldura toropitoare a verii, prin sufocare si deshidratare in "trenurile mortii", dintre care multi copii si batrani. Pana la 13.000 de evrei romani au pierit in timpul acestei crime colective, premeditarea genocidului fiind astazi dovedita de numeroase surse si probe. Efortul de a intelege trecutul este intotdeauna si un avertisment", spune seful statului in mesajul care a fost transmis de consilierul prezidential Andrei Muraru in cadrul evenimentelor comemorative organizate la Iasi.Seful statului sustine ca, in 1941, crima a fost ridicata la rangul de virtute, iar institutiile care ar fi trebuit sa apere populatia evreiasca au actionat tocmai pentru lichidarea propriilor cetateni."Oricate carti se vor scrie, oricate productii cinematografice se vor realiza si oricat de mult se va vorbi despre Pogromul din Iasi, niciodata nu va fi de-ajuns pentru a intelege cum a fost posibil un asemenea masacru in mijlocul Iasului si de ce nu i-a aparat nimeni pe evreii romani. Gandurile noastre se indreapta catre toti cei care, nevinovati fiind, au fost exterminati la Iasi, acum aproape opt decenii, in numele unei ideologii odioase", afirma Iohannis.Presedintele Iohannis subliniaza ca "rememorarea acestor acte pline de cruzime reprezinta un act necesar pentru pastrarea vie in constiinta noastra a memoriei celor disparuti, dar si un angajament ferm de a lupta impotriva tendintelor extremiste care ameninta pacea sociala a societatii europene din zilele noastre"."Romania se schimba in fiecare zi, insa amintirea faptelor trecutului trebuie sa ramana mereu prezenta. Daca pana nu cu mult timp in urma se putea spune ca nu exista mai nimic despre Pogromul din Iasi, aici, in orasul pogromului, acum lucrurile stau cu totul altfel. Monumente, placi comemorative, piete si, in curand, chiar un muzeu al pogromului, care va putea fi un veritabil centru de cunoastere si formare, reprezinta locuri de prezervare si onorare a memoriei Holocaustului in lupta impotriva uitarii. Este un motiv de mandrie pentru autoritatile locale si centrale, care au inteles nevoia de a da glas memoriei victimelor inocente", mai spune el.Seful statului arata ca, in prezent, ura este mascata in tactici populiste insidioase, prin care antisemitismul, xenofobia si intoleranta ajung sa fie ignorate pentru ca nu se vad atat de strident."Astazi, ura se poate ascunde in comentarii sordide pe retele de socializare sau pe forumurile platformelor virtuale. Sa nu facem eroarea de a trece prea grabiti, fara sa mai observam actele de discriminare si extremism si sa consideram ca ele raman doar la periferia societatii. Sa nu devenim, fara sa ne dam seama, martori tacuti la relativizarea Holocaustului, la ambiguizarea scopului genocidar, la exonerarea de raspundere a autoritatilor romane de atunci, la eroizarea criminalilor", puncteaza Iohannis.El avertizeaza faptul ca "extremismele sunt amplificate de manipulare si ignoranta, generate si de lipsa unei educatii incluzive de calitate"."Chiar daca astazi traim intr-o societate profund atasata de valorile democratice si ale statului de drept, in care respectul fata de drepturile omului este fundamental, suntem inca restanti la a aplica legislatia pentru a sanctiona alegatiile antisemite, negarea Holocaustului, derapajele xenofobe, discursul rasist sau cel impotriva recunoasterii diversitatii. In fata unor asemenea pericole, pilonii unei societati sanatoase raman legea si educatia in spiritul tolerantei, solidaritatii si a drepturilor fundamentale. Intelegerea acestor fenomene este sansa noastra de a nu repeta erorile 'trecutului negru'", atrage atentia Iohannis.Seful statului reitereaza angajamentul ferm al statului roman pentru combaterea antisemitismului, urii si rasismului, precum si pentru descurajarea oricaror incercari de negare si falsificare a istoriei Holocaustului, prin reabilitarea celor care se fac vinovati de crime de razboi si genocid."Sprijinindu-ne pe lectia istoriei, Viitorul depinde de fiecare dintre noi! Pentru ca un maine sa existe, suntem datori sa aparam si sa promovam valorile democratice, sa continuam pe drumul european al pacii si prosperitatii impreuna, pe fundamentul pe care il punem noi astazi. Fie ca amintirea victimelor sa ramana vesnic in inimile noastre!", conchide Iohannis.