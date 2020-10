Klaus Iohannis, dupa Consiliul European: Romania pune conditii pentru a sustine tinta de reducere cu 55% a emisiilor pana in 2030

Planul Comisiei Europene nu poate fi implementat decat prin consens, si aproximativ jumatate dintre tarile UE s-au declarat impotriva acestuia, din cauza costurilor economice si sociale presupuse de trecerea la o economie verde si renuntarea totala la industriilor poluante. Polonia, care vrea sa isi apere productia energetica pe baza de carbune, a amenintat chiar cu blocarea proiectului."Concluziile adoptate de liderii europeni referitoare la aceasta tema fac referire la faptul ca toate statele membre ale Uniunii trebuie sa participe la efortul colectiv de atingere a acestui obiectiv, cu luarea in considerare a circumstantelor nationale si a principiilor echitatii si solidaritatii.In acest context, Consiliul European invita Comisia Europeana sa aiba un dialog aprofundat cu statele membre ale Uniunii pentru a evalua situatiile specifice si impactul la nivel national", explica, vineri, Administratia Prezidentiala intr-un comunicat.Aceasta sustine ca liderii europeni vor reveni asupra acestui subiect la reuniunea din decembrie 2020 pentru a agrea noua tinta de reducere a emisiilor pentru 2030.Administratia Prezidentiala precizeaza totodata si conditiile pe care le pune Romania pentru a sustine planul Comisiei Europene:"Presedintele Klaus Iohannis a subliniat ca propunerea Comisiei Europene cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera pana in 2030 este una foarte ambitioasa, care ar putea fi acceptata de catre Romania, in anumite conditii. In acest sens, Presedintele Romaniei a mentionat faptul ca atingerea acestei tinte va depinde de instituirea unor mecanisme de sprijin si flexibilitati adaptate nevoilor si specificului statelor membre. De asemenea, trebuie luate in considerare eforturile de decarbonizare anterioare, precum si diferentele de dezvoltare dintre statele membre, astfel incat partajarea eforturilor la nivelul Uniunii sa se realizeze de o maniera echitabila.Presedintele Klaus Iohannis a reafirmat importanta asigurarii finantarii de catre UE a actiunilor din domeniul schimbarilor climatice, in special pe baza noilor instrumente dedicate redresarii economice, in functie de prioritatile fiecarui stat membru.Presedintele Romaniei a aratat ca, pentru asigurarea implementarii adecvate a noilor angajamente, este necesara respectarea unor conditii esentiale. Prima dintre acestea se refera la faptul ca modalitatea de atingere a noilor tinte trebuie decisa la nivel national, avand in vedere ca nu exista o solutie unica, aplicabila tuturor statelor membre. Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca este importanta mentinerea unui cadru flexibil, care sa permita tuturor tarilor din Uniune sa identifice cele mai potrivite solutii pentru contributia la atingerea unor noi obiective in domeniu.De asemenea, Presedintele Klaus Iohannis a reiterat faptul ca stabilirea mix-ului energetic trebuie sa ramana o competenta nationala, context in care este necesara adaptarea, la nivel national, a masurilor de conformare la noile obiective din domeniul schimbarilor climatice".