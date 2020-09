Klaus Iohannis, dupa votarea amendamentelor la rectificarea bugetara: Daca s-ar aplica tot ce au votat pesedistii atunci acest lucru ar costa peste 6% din PIB

"Pot sa va spun un lucru care sincer m-a intristat si chiar m-a surprins un pic. Azi, in comisiile de buget reunite, PSD, cu sprijinul unor traseisti, a votat cu amendamente proiectul rectificarii bugetare si, daca s-ar aplica tot ce au votat ei, pesedistii, atunci acest lucru ar costa peste 6% din PIB in restul acestui an si anul viitor", a afirmat Klaus IOhannis, miercuri, intr-o conferinta de presa.Seful statului a precizat ca banii nu exista."Acest bani nu exista si constatam ca PSD nu a invatat nimic si nu doreste sa faca o politica constructiva, ci vrea sa detoneze finantele publice ale Romaniei. Astfel de apucaturi electoraliste am vazut pe vremea lui Dragnea. Se vede ca PSD-ul nu a invatat nimic si reia aceleasi promisiuni in speranta ca vor mai lua voturi, dar cred ca nu vor prinde", a mai spus seful statului.Comisiile reunite pentru buget ale Camerei Deputatilor si Senatului au adoptat miercuri raport de admitere cu amendamente la proiectul de lege care aproba rectificarea bugetara pe acest an. Amendamentul PSD prin care este abrogata majorarea punctului de pensie cu 14% si ramane forma in vigoare de crestere a acestuia cu 40% a fost adoptat de comisii. Punctul de pensie era planificata sa fie crescut, de la 1 septembrie la 1.442 lei, insa amendamentul PSD prevede ca valoarea punctului de pensie va fi mentinuta, cum e in prezent prevazut de lege, la 1.775 lei.Liderul deputatilor PNL Florin Roman a afirmat ca PSD "arunca in aer finantele Romaniei" si a anuntat ca PNL va ataca la CCR toate proiectele cu impact bugetar, fara sursa de finantare, care pun in pericol stabilitatea economica a tarii.