Klaus Iohannis: "Efectele schimbarilor climatice ne privesc direct si este responsabilitatea noastra sa le limitam"

"Se implinesc, astazi, cinci ani de la incheierea Acordului de la Paris privind schimbarile climatice, a carui principala tinta asumata este de a limita incalzirea globala la sub 2 grade C si de a face eforturi pentru a o mentine la 1,5 grade C pana la sfarsitul acestui secol. Pentru atingerea acestor obiective, se impune insa intensificarea eforturilor acum, si nu mai tarziu. De aceea, Romania, precum si celelalte state membre ale Organizatiei Natiunilor Unite si ale Uniunii Europene isi propun actiuni suplimentare", a afirmat Iohannis, in mesajul sau.El a subliniat ca se va implica direct in a incuraja si sustine astfel de actiuni."In tara noastra, se fac resimtite din ce in ce mai accentuat efectele schimbarilor climatice: temperaturi tot mai ridicate in timpul verii, desertificare in mai multe regiuni, seceta care afecteaza culturile agricole si accesul la hrana. Sunt fenomene care vor continua sa se manifeste, intrucat in atmosfera sunt emise deja volume mari de gaze cu efect de sera. Pentru a le limita impactul asupra vietii cotidiene, Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei pregatesc pentru urmatorii ani o serie de masuri specifice", a continuat Iohannis.Seful statului a afirmat ca "este imperativ sa ne asiguram ca efectele schimbarilor climatice nu devin mai accentuate si nu se multiplica pana la a afecta dramatic viata si sanatatea noastra". El a amintit ca, la reuniunea Consiliului European din aceasta saptamana, s-a luat decizia privind reducerea neta a emisiilor de gaze cu efect de sera cu cel putin 55% pana in 2030 raportat la anul 1990."Aveam deja o decizie sa devenim neutri din punct de vedere al carbonului pana in 2050", a mentionat Iohannis, adaugand ca, in Romania, vom implementa in urmatorii ani o serie de proiecte care sa permita atingerea acestor obiective, sustinand in acelasi timp cresterea economica si bunastarea cetatenilor."Efectele schimbarilor climatice nu tin cont de granite statale, ne privesc direct si de aceea trebuie sa fim cu totii implicati pentru a le putea limita, cu atat mai mult cu cat dovezile stiintifice indica modul actual al desfasurarii activitatilor umane drept cauza care genereaza schimbarile climatice. In ultima perioada, tot mai multi lideri politici, economici si personalitati ale societatii civile din intreaga lume s-au angajat sa actioneze pentru a preveni schimbari climatice ireversibile. Romania este parte din acest efort si vom contribui la consolidarea statutului Uniunii Europene de lider in domeniu. Mai mult, ne dorim sa devenim noi insine lideri in ceea ce priveste actiunea ferma in domeniul schimbarilor climatice", a sustunut Iohannis.El a continuat spunand ca atingerea unor obiective ambitioase in materie de schimbari climatice si transformarea Romaniei intr-un lider in acest domeniu depinde de fiecare dintre noi."Fie ca e vorba de autoritati care sustin un cadru de politici publice si legislativ adecvat, companii care adopta un model sustenabil sau cetateni care aleg in fiecare zi prin actiunile lor sa protejeze mediul. Puterea de a actiona in acest domeniu si a da un exemplu in comunitatea noastra este a fiecaruia dintre noi. Dar trebuie sa constientizam, inainte de toate, ca schimbarile climatice ne afecteaza pe toti. Poate ca topirea ghetarilor de la capatul lumii ni se pare o problema care nu ne afecteaza pentru ca nu se intampla la noi, dar seceta care a distrus si anul acesta productia agricola de la noi din tara pentru fermieri inseamna pierderea veniturilor, iar pentru noi ceilalti inseamna alimente mai scumpe. Iar aceasta seceta tine de schimbarile climatice cu care ne confruntam. Cand vedem stiri despre furtuni, grindina sau alunecari de teren in diverse zone ale tarii, trebuie sa stim ca ele sunt, cel mai probabil, si un efect al schimbarilor climatice. Nu am nicio indoiala ca impreuna putem trece peste aceasta mare provocare a timpurilor noastre - schimbarile climatice, asa cum in istoria noastra am infruntat cu succes alte mari provocari", a incheiat Iohannis.