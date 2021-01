Klaus Iohannis: Felicitari presedintelui Joe Biden si vicepresedintei Kamala Harris. Impreuna vom continua sa lucram in spiritul valorilor transatlantice

"Felicitari presedintelui Joe Biden si vicepresedintei Kamala Harris. Sunt convins ca impreuna vom continua sa dezvoltam si sa aprofundam Parteneriatul Strategic care sa aduca beneficii popoarelor noastre si sa lucram in spiritul autentic al valorilor transatlantice", a scris Klaus Iohannis miercuri pe Twitter Joe Biden a depus miercuri juramantul de investire ca presedinte al SUA, devenind al 46-lea presedinte al SUA. Anterior, Kamala Harris a depus si ea juramantul pentru functia de vicepresedinte al Statelor Unite. Ea este prima femeie care detine acesta functie in istoria SUA. Presedinta Senatului, Anca Dragu, a afirmat si ea ca odata cu depunerea juramantului a lui Joe Biden si Kamala Harris incepe "o noua etapa restauratoare pentru democratia americana" si "o noua sansa aparuta in lupta impotriva schimbarilor climatice si pentu promovarea cresterii economice sustenabile si incluzive"."O noua etapa restauratoare pentru democratia americana incepe azi. O noua sansa aparuta in lupta impotriva schimbarilor climatice si pentu promovarea cresterii economice sustenabile si incluzive. Felicitari administratiei Biden-Harris! Congratulations to the Biden-Harris administration!", a scris Anca Dragu miercuri pe Facebook CITESTE SI: